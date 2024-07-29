Олімпіада 2024 — у Парижі вдруге скасували тренування з триатлону

Баржі ходять по річці Сена під час репетиції церемонії відкриття Олімпійських ігор у Парижі 2024 року, 17 червня 2024 року AP Photo

На Олімпіаді у столиці Франції вимушені були вдруге скасувати тренування з триатлону через брудну воду в Сені після злив. Сильні дощі переповнюють міську каналізацію, тому неочищені стічні води стікають у водну артерію.

Про це пише французьке видання AFP.

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Оргкомітет Олімпійських ігор, Міжнародна федерація тріатлону та місцева влада ухвалили рішення вдруге скасувати тренування в Сені через те, що рівень води "не надає достатніх гарантій".

Водночас влада не оприлюднила показники якості води, проте, пояснила, що пріоритетом є здоров’я спортсменів.

Організатори, враховуючи прогноз погоди, впевнені, що якість води у Сені повернеться до норми вже до початку змагань з тріатлону 30 липня.

Відтак, старт чоловічого індивідуального триатлону запланований на вівторок о 8:00 ранку за місцевим часом, а жіночий індивідуальний заплив має відбутись у середу, 31 липня.

Нагадаємо, у неділю, 28 липня, перша ракетка України Марта Костюк зіграла з Лулу Радович із Нової Зеландії. У другому колі олімпійського турніру суперницями Костюк будуть Клара Бюрель із Франції та чешка Катеріна Сінякова.

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