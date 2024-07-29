Олимпиада 2024 — в Париже во второй раз отменили тренировки по триатлону

На Олимпиаде второй раз отменили тренировки по триатлону — в чем причина
На Олимпиаде в столице Франции вынуждены были вторично отменить тренировки по триатлону из-за грязной воды в Сене после ливней. Обильные дожди переполняют городскую канализацию, поэтому неочищенные сточные воды стекают в водную артерию.
Об этом пишет французское издание AFP.
Вода в Сене снова загрязнилась
Оргкомитет Олимпийских игр, Международная федерация триатлона и местные власти приняли решение во второй раз отменить тренировки в Сене из-за того, что уровень воды "не дает достаточных гарантий".
В то же время власти не обнародовали показатели качества воды, однако объяснили, что приоритетом является здоровье спортсменов.
Организаторы, учитывая прогноз погоды, уверены, что качество воды в Сене вернется в норму уже к началу соревнований по триатлону 30 июля.
Следовательно, старт мужского индивидуального триатлона запланирован на вторник в 8:00 утра по местному времени, а женский индивидуальный заплыв должен состояться в среду, 31 июля.
Напомним, в воскресенье, 28 июля, первая ракетка Украины Марта Костюк сыграла с Лулу Радович из Новой Зеландии. Во втором круге олимпийского турнира соперницами Костюк будут Клара Бюрель из Франции и чешка Екатерина Синякова.
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