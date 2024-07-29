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На Олимпиаде второй раз отменили тренировки по триатлону — в чем причина

29 июля 2024 12:03
Улинец Юлия - редактор
Улинец Юлия
редактор
Олимпиада 2024 — в Париже во второй раз отменили тренировки по триатлону
Баржи ходят по реке Сена во время репетиции церемонии открытия Олимпийских игр в Париже 2024, 17 июня 2024 AP Photo
Улинец Юлия - редактор
Улинец Юлия
редактор

На Олимпиаде в столице Франции вынуждены были вторично отменить тренировки по триатлону из-за грязной воды в Сене после ливней. Обильные дожди переполняют городскую канализацию, поэтому неочищенные сточные воды стекают в водную артерию.

Об этом пишет французское издание AFP.

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Оргкомитет Олимпийских игр, Международная федерация триатлона и местные власти приняли решение во второй раз отменить тренировки в Сене из-за того, что уровень воды "не дает достаточных гарантий".

В то же время власти не обнародовали показатели качества воды, однако объяснили, что приоритетом является здоровье спортсменов.

Организаторы, учитывая прогноз погоды, уверены, что качество воды в Сене вернется в норму уже к началу соревнований по триатлону 30 июля.

Следовательно, старт мужского индивидуального триатлона запланирован на вторник в 8:00 утра по местному времени, а женский индивидуальный заплыв должен состояться в среду, 31 июля.

Напомним, в воскресенье, 28 июля, первая ракетка Украины Марта Костюк сыграла с Лулу Радович из Новой Зеландии. Во втором круге олимпийского турнира соперницами Костюк будут Клара Бюрель из Франции и чешка Екатерина Синякова.

Также мы сообщали, почему украинская теннисистка Ангелина Калинина не будет участвовать в Олимпиаде-2024. Спортсменка заболела и плохо себя чувствует.

Франция спорт Олимпийские игры Париж вода Соревнования Олимпиада-2024 тренировки загрязнение спортсмены река

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