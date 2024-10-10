Рафаель Надаль завершив кар'єру та подякував фанатам різними мовами світу

Надаль подякував уболівальникам 12 мовами світу
Легендарний переможець 22-х турнірів "Великого шолома" Рафаель Надаль завершив кар'єру. Сталося це після того, як два роки він страждав від травм.
У своєму останньому посланні, як гравець, Надаль в Instagram подякував своїм уболівальникам.
Подяка фанатам від Рафи
Надаль подякував уболівальникам 12 мовами: іспанською, англійською, французькою, італійською, китайською, арабською, івритом, португальською, німецькою, шведською, сербською та каталанською.
Mil gracias a todos — іспанська
Many thanks to all — англійська
Merci beaucoup à tous — французька
Grazie mille a tutti — італійська
谢谢大家 — китайська (спрощена)
شكرا لكم جميعا — арабська
תודה לכולכם — іврит
Obrigado a todos — португальська
Vielen Dank euch allen — німецька
Tack alla — шведська
Хвала свіма — сербська
Gracias a todos — каталанська
Протягом своєї кар'єри найкращий в історії тенісист ґрунтових кортів завоював 14 титулів на "Ролан Гаррос", чотири на US Open, два на "Вімблдоні", два на Відкритих чемпіонатах Австралії, дві золоті медалі Олімпіади-2008 у Пекіні в одиночному розряді та ОІ- 2016 року в Ріо в парному розряді.
Також Надаль має 36 титулів на турнірах серії "Мастерс".
Нагадаємо, після заяви про завершення кар'єри зірки зі світу спорту підтримали Надаля.
Цікаво, що ще у травні Надаль робив заяву про можливе завершення кар'єри.
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