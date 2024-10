Рафаель Надаль завершив кар'єру та подякував фанатам різними мовами світу

Рафаель Надаль. Фото: instagram.com/rafaelnadal/

Легендарний переможець 22-х турнірів "Великого шолома" Рафаель Надаль завершив кар'єру. Сталося це після того, як два роки він страждав від травм.

У своєму останньому посланні, як гравець, Надаль в Instagram подякував своїм уболівальникам.

Подяка фанатам від Рафи

Надаль подякував уболівальникам 12 мовами: іспанською, англійською, французькою, італійською, китайською, арабською, івритом, португальською, німецькою, шведською, сербською та каталанською.

Mil gracias a todos — іспанська

Many thanks to all — англійська

Merci beaucoup à tous — французька

Grazie mille a tutti — італійська

谢谢大家 — китайська (спрощена)

شكرا لكم جميعا — арабська

תודה לכולכם — іврит

Obrigado a todos — португальська

Vielen Dank euch allen — німецька

Tack alla — шведська

Хвала свіма — сербська

Gracias a todos — каталанська

Протягом своєї кар'єри найкращий в історії тенісист ґрунтових кортів завоював 14 титулів на "Ролан Гаррос", чотири на US Open, два на "Вімблдоні", два на Відкритих чемпіонатах Австралії, дві золоті медалі Олімпіади-2008 у Пекіні в одиночному розряді та ОІ- 2016 року в Ріо в парному розряді.

Також Надаль має 36 титулів на турнірах серії "Мастерс".

Нагадаємо, після заяви про завершення кар'єри зірки зі світу спорту підтримали Надаля.

Цікаво, що ще у травні Надаль робив заяву про можливе завершення кар'єри.