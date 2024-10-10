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Роналду, Федерер та інші — як зірки спорту відреагували на рішення Надаля

10 жовтня 2024 16:31
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор
Рафаель Надаль завершив кар'єру: як відреагували Федерер, Роналду та інші
Рафаель Надаль завершив кар'єру. Фото: instagram.com/rafaelnadal/
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор

Легендарний переможець 22-х турнірів "Великого шолома" іспанець Рафаель Надаль завершив кар'єру. Рішення 38-річної легенди було очікуваним, але теніс все одно втратив легендарного гравця.

Після того, як Надаль зробив заяву, її підтримало багато людей зі світу спорту, повідомив портал Новини.LIVE.

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A post shared by Rafa Nadal (@rafaelnadal)

Що про Надаля говорять люди зі спорту

Кріштіану Роналду: "Рафа, яка в тебе була неймовірна кар'єра! Твоя відданість, пристрасть і неймовірний талант надихнули мільйони людей по всьому світу. Для мене було честю спостерігати за твоїм шляхом і називати тебе другом. Вітаю з приголомшливою кар'єрою! Насолоджуйся!"

Онс Жабер: "Спасибі, Рафа, за те, що надихав мене і всіх нас. Нам буде тебе дуже не вистачати. Бажаю всього найкращого в тому, що чекає на тебе попереду. Ми тебе любимо".

"Атлетіко" Мадрид: "Дякую, що дарував нам радість протягом усієї твоєї видатної кар'єри. Для нас було привілеєм спостерігати за твоїм розвитком до того моменту, як ти став легендою іспанського спорту. Бажаємо тобі багато щастя на цьому новому етапі життя".

Міністерство спорту Іспанії: "Легенда. Міф. Історія іспанського та світового спорту. Дякую, Рафа".

Міністр спорту Іспанії Пілар Алегрія: "Велике спасибі, Рафаель Надаль".

Збірна Іспанії з футболу: "Один із наших та один із найбільших спортсменів в історії нашої країни завершує кар'єру. Дякую, Рафаелю, за твої перемоги, цінності та за те, що ти був голосом на Євро. Дозволь нам ще раз голосно крикнути: VAMOS RAFAAA!"

Мартен Фуркад: "Відео триває лише чотири хвилини, але нам було неймовірно важко залишити позаду ці два десятиліття. Дякую, Рафаель Надаль".

Нік Кірьос: "У нас були розбіжності, але ти був неймовірно стійким воїном. Найкращі побажання та удачі у майбутньому".

Роджер Федерер: ''Яка неймовірна кар'єра, Рафа! Я завжди сподівався, що цей день не настане. Дякуємо за незабутні моменти та всі твої визначні досягнення в улюбленій нами грі. Для мене це була величезна честь!''

За свою кар'єру король ґрунтових кортів виграв 14 "Роланд Гаррос", чотири US Open, два "Вімблдони", два Відкритих чемпіонатів Австралії, дві Одімпіади та 36 "мастерсів".

Нагадаємо, у травні Надаль заявив, що 2024 рік стане останнім у його тенісній кар'єрі. Ще більше це стало зрозумілим, коли після Олімпіади в Парижі він відмовився брати участь у всіх запропонованих турнірах.

Також раніше повідомлялося, що один із найкращих тенісистів світу готується до весілля з російською спортсменкою.

Кріштіану Роналду Рафаель Надаль Роджер Федерер Теніс кар'єра

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