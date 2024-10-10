Рафаэль Надаль завершил карьеру: как отреагировали Федерер, Роналду и другие

Рафаэль Надаль завершил карьеру. Фото: instagram.com/rafaelnadal/

Легендарный победитель 22-х турниров "Большого шлема" испанец Рафаэль Надаль завершил карьеру. Решение 38-летней легенды было ожидаемо, но теннис все равно потерял легендарного игрока.

После того как Надаль сделал заявление, его поддержало много людей из мира спорта, сообщил портал Новини.LIVE.

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Криштиану Роналду: "Рафа, какая у тебя была невероятная карьера! Твоя преданность, страсть и невероятный талант вдохновили миллионы людей по всему миру. Для меня было честью наблюдать за твоим путем и называть тебя другом. Поздравляю с потрясающей карьерой! Наслаждайся заслуженным отдыхом!"

Онс Жабер: "Спасибо, Рафа, за то, что вдохновлял меня и всех нас. Нам будет тебя очень не хватать. Желаю всего наилучшего в том, что ждет тебя впереди. Мы тебя любим".

"Атлетико" Мадрид: "Спасибо, что дарил нам радость на протяжении всей твоей выдающейся карьеры. Для нас было привилегией наблюдать за твоим развитием до того момента, как ты стал легендой испанского спорта. Желаем тебе много счастья на этом новом этапе жизни".

Министерство спорта Испании: "Легенда. Миф. История испанского и мирового спорта. Спасибо, Рафа".

Министр спорта Испании Пилар Алегрия: "Огромнейшее спасибо, Рафаэль Надаль".

Сборная Испании по футболу: "Один из наших и один из величайших спортсменов в истории нашей страны завершает карьеру. Спасибо, Рафаэль, за твои победы, ценности и за то, что ты был голосом на Евро. Позволь нам еще раз громко крикнуть: VAMOS RAFAAA!"

Мартен Фуркад: "Видео длится всего четыре минуты, но нам было невероятно трудно оставить позади эти два десятилетия. Спасибо, Рафаэль Надаль".

Ник Кирьос: "У нас были разногласия, но ты был невероятно стойким воином. Наилучшие пожелания и удачи в будущем".

Роджер Федерер: "Какая невероятная карьера, Рафа! Я всегда надеялся, что этот день не наступит. Спасибо за незабываемые моменты и все твои выдающиеся достижения в любимой нами игре. Для меня это была огромная честь!"

За свою карьеру король грунтовых кортов выиграл 14 "Роланд Гаррос", четыре US Open, два "Уимблдона", два Открытых чемпионатов Австралии, две Одимпиады и 36 "мастерсов".

Напомним, в мае Надаль заявил, что 2024 год станет последним в его теннисной карьере. Еще больше это стало понятно, когда после Олимпиады в Париже он отказался участвовать во всех предложенных турнирах.

Также ранее сообщалось, что один из лучших теннисистов мира готовится к свадьбе с российской спортсменкой.