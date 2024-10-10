Рафаэль Надаль завершил карьеру и поблагодарил фанатов на разных языках мира

Надаль поблагодарил болельщиков на 12 языках мира
Легендарный победитель 22-х турниров "Большого шлема" Рафаэль Надаль завершил карьеру. Случилось это после того, как два года он страдал от травм.
В своем последнем послании как игрока Надаль в Instagram поблагодарил своих болельщиков.
Благодарность фанатам от Рафы
Надаль поблагодарил болельщиков на 12 языках: испанском, английском, французском, итальянском, китайском, арабском, иврите, португальском, немецком, шведском, сербском и каталонском.
Mil gracias a todos — испанский
Many thanks to all — английский
Merci beaucoup à tous — французский
Grazie mille a tutti — итальянский
谢谢大家 — китайский (упрощённый)
شكرا لكم جميعا — арабский
תודה לכולכם — иврит
Obrigado a todos — португальский
Vielen Dank euch allen — немецкий
Tack alla — шведский
Хвала свима — сербский
Gràcies a tots — каталанский
На протяжении своей карьеры лучший в истории теннисист грунтовых кортов завоевал 14 титулов на "Ролан Гаррос", четыре на US Open, два на "Уимблдоне", два на Открытых чемпионатах Австралии, две золотые медали Олимпиады-2008 в Пекине в одиночном разряде и ОИ-2016 в Рио в парном разряде.
Также у Надаля 36 титулов на турнирах серии "Мастерс".
Напомним, после заявления о завершении карьеры звезды из мира спорта поддержали Надаля.
Интересно, что еще в мае Надаль делал заявление о возможном завершении карьеры.
Читайте Новини.LIVE!