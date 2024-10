Рафаэль Надаль завершил карьеру и поблагодарил фанатов на разных языках мира

Рафаэль Надаль. Фото: instagram.com/rafaelnadal/

Легендарный победитель 22-х турниров "Большого шлема" Рафаэль Надаль завершил карьеру. Случилось это после того, как два года он страдал от травм.

В своем последнем послании как игрока Надаль в Instagram поблагодарил своих болельщиков.

Читайте также:

Благодарность фанатам от Рафы

Надаль поблагодарил болельщиков на 12 языках: испанском, английском, французском, итальянском, китайском, арабском, иврите, португальском, немецком, шведском, сербском и каталонском.

Mil gracias a todos — испанский

Many thanks to all — английский

Merci beaucoup à tous — французский

Grazie mille a tutti — итальянский

谢谢大家 — китайский (упрощённый)

شكرا لكم جميعا — арабский

תודה לכולכם — иврит

Obrigado a todos — португальский

Vielen Dank euch allen — немецкий

Tack alla — шведский

Хвала свима — сербский

Gràcies a tots — каталанский

На протяжении своей карьеры лучший в истории теннисист грунтовых кортов завоевал 14 титулов на "Ролан Гаррос", четыре на US Open, два на "Уимблдоне", два на Открытых чемпионатах Австралии, две золотые медали Олимпиады-2008 в Пекине в одиночном разряде и ОИ-2016 в Рио в парном разряде.

Также у Надаля 36 титулов на турнирах серии "Мастерс".

Напомним, после заявления о завершении карьеры звезды из мира спорта поддержали Надаля.

Интересно, что еще в мае Надаль делал заявление о возможном завершении карьеры.