Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакШтабМандриTravelТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиFashionВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Нагорняк розповів про перспективи Супряги

Нагорняк розповів про перспективи Супряги

Ua ru
Дата публікації: 26 вересня 2025 11:11
Нагорняк розповів про травму та перспективи Супряги в Епіцентрі
Владислав Супряга працює на тренуванні. Фото: instagram.com/fc_epicentr_official/

Головний тренер "Епіцентру" Сергій Нагорняк прокоментував ситуацію навколо нападника Владислава Супряги, якого орендують у київського "Динамо" до кінця сезону.

Наставник розповів про його стан та перспективи в команді в інтерв'ю "Українському футболу".

Реклама
Читайте також:

Згідно з інформацією тренера "Епіцентру", форвард зазнав травми в матчі проти "Кривбасу" та вибув на декілька тижнів. Медичному штабу вдалося уникнути серйозних ускладнень, і повернення очікується після жовтневої паузи на матчі збірних.

Сергей Нагорняк
Сергій Нагорняк перед матчем. Фото: instagram.com/fc_epicentr_official/

Нагорняк зазначив, що Супряга з перших днів висловив бажання грати в "Епіцентрі" та швидко вписався в колектив. За його словами, у форварда є сильні сторони — швидкість, гра в завершенні атак та відчуття моменту, але ключовий бар'єр залишається в психології.

Тренер вірить у Супрягу

Фахівець підкреслив, що медіа в минулому завищили очікування від нападника, і тепер йому важливо впоратися з тиском і довести спроможність на полі. Робота на тренуваннях та правильний настрій мають допомогти йому розкритися.

"Супряга хоче грати та готується до цього максимально серйозно. У нього ще є час, щоб проявити себе, і ми намагаємося підтримати його в цьому процесі. Футбольна кар'єра коротка, і важливо використовувати кожен шанс. Усе залежить від того, наскільки сильно він сам захоче повернутися на колишній рівень", — пояснив Нагорняк.

Нагадаємо, рекордсменка з пауерліфтингу Дар'я Русаненко взяла участь у відвертій фотосесії.

У легкоатлетки Марії Жодзик вийшов найуспішніший сезон — що відомо про спортсменку, яка народилася в Білорусі.

спорт футбол УПЛ Владислав Супряга ФК Епіцентр
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації