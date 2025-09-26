Нагорняк розповів про травму та перспективи Супряги в Епіцентрі

Владислав Супряга працює на тренуванні. Фото: instagram.com/fc_epicentr_official/

Головний тренер "Епіцентру" Сергій Нагорняк прокоментував ситуацію навколо нападника Владислава Супряги, якого орендують у київського "Динамо" до кінця сезону.

Наставник розповів про його стан та перспективи в команді в інтерв'ю "Українському футболу".

Згідно з інформацією тренера "Епіцентру", форвард зазнав травми в матчі проти "Кривбасу" та вибув на декілька тижнів. Медичному штабу вдалося уникнути серйозних ускладнень, і повернення очікується після жовтневої паузи на матчі збірних.

Сергій Нагорняк перед матчем. Фото: instagram.com/fc_epicentr_official/

Нагорняк зазначив, що Супряга з перших днів висловив бажання грати в "Епіцентрі" та швидко вписався в колектив. За його словами, у форварда є сильні сторони — швидкість, гра в завершенні атак та відчуття моменту, але ключовий бар'єр залишається в психології.

Тренер вірить у Супрягу

Фахівець підкреслив, що медіа в минулому завищили очікування від нападника, і тепер йому важливо впоратися з тиском і довести спроможність на полі. Робота на тренуваннях та правильний настрій мають допомогти йому розкритися.

"Супряга хоче грати та готується до цього максимально серйозно. У нього ще є час, щоб проявити себе, і ми намагаємося підтримати його в цьому процесі. Футбольна кар'єра коротка, і важливо використовувати кожен шанс. Усе залежить від того, наскільки сильно він сам захоче повернутися на колишній рівень", — пояснив Нагорняк.

