Нагорняк рассказал о травме и перспективах Супряги в Эпицентре

Владислав Супряга работает на тренировке. Фото: instagram.com/fc_epicentr_official/

Главный тренер "Эпицентра" Сергей Нагорняк прокомментировал ситуацию вокруг нападающего Владислава Супряги, который арендуется у киевского "Динамо" до конца сезона.

Наставник рассказал о его состоянии и перспективах в команде в интервью "Украинскому футболу".

Реклама

Читайте также:

Согласно информации тренера "Эпицентра", форвард получил травму в матче против "Кривбасса" и выбыл на несколько недель. Медицинскому штабу удалось избежать серьезных осложнений, и возвращение ожидается после октябрьской паузы на матчи сборных.

Сергей Нагорняк перед матчем. Фото: instagram.com/fc_epicentr_official/

Нагорняк отметил, что Супряга с первых дней выразил желание играть в "Эпицентре" и быстро вписался в коллектив. По его словам, у форварда есть сильные стороны — скорость, игра в завершении атак и чувство момента, но ключевой барьер остается в психологии.

Тренер верит в Супрягу

Специалист подчеркнул, что медиа в прошлом завысили ожидания от нападающего, и теперь ему важно справиться с давлением и доказать состоятельность на поле. Работа на тренировках и правильный настрой должны помочь ему раскрыться.

"Супряга хочет играть и готовится к этому максимально серьезно. У него еще есть время, чтобы проявить себя, и мы стараемся поддержать его в этом процессе. Футбольная карьера короткая, и важно использовать каждый шанс. Все зависит от того, насколько сильно он сам захочет вернуться на прежний уровень", — объяснил Нагорняк.

Напомним, рекордсменка по пауэрлифтингу Дарья Русаненко приняла участие в откровенной фотосессии.

У легкоатлетки Марии Жодзик получился самый успешный сезон — что известно о спортсменке, которая родилась в Беларуси.