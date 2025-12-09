Алішу Леманн призначили факелоносцем Олімпіади-2026

Аліша Леманн позує для знімка. Фото: instagram.com/alishalehmann7/

Швейцарську футболістку Алішу Леманн офіційно занесено до списку факелоносців Зимової Олімпіади 2026 року, що пройде в Мілані та Кортині-д'Ампеццо.

Образ спортсменки став частиною глобальної попкультури, а перехід цього літа в "Комо" фактично наблизив її до міст-господарів майбутніх Ігор, повідомляє портал Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Організатори ОІ-2026 відзначили Алішу Леманн як спортсменку, яка символізує рух уперед і увагу до нових поколінь уболівальників. Естафета вогню вже стартувала в Греції, а італійський етап розпочнеться 6 грудня в Римі, охопивши 60 міст по всій країні. Включення Леманн підкреслює прагнення організаторів по-новому розповісти історію Олімпіади через яскраві спортивні особистості.

Аліша Леманн нестиме олімпійський вогонь. Фото: instagram.com/alishalehmann7/

Хто така Аліша Леманн

Вогонь здійснить тижневу подорож Італією, перш ніж прибути до Мілана 5 лютого. Наступного дня на легендарному "Сан-Сіро" відбудеться церемонія відкриття.

Аліша Леманн визнана однією з найвідоміших футболісток свого покоління. Вона є ключовою фігурою в розвитку жіночого футболу. Родом зі Швейцарії, спортсменка виступала за "Вест Гем", "Астон Віллу" та національну збірну, брала участь у матчах чемпіонату Європи та Мундіалю.

Аліша Леманн під час матчу. Фото: instagram.com/alishalehmann7/

Леманн відома своєю швидкістю, роботою на фланзі й умінням створювати моменти з нічого, а також величезним медійним впливом: вона входить до топ найпопулярніших спортсменок світу в соцмережах і стала важливим мостом між футболом та масовою культурою.

Нагадаємо, один із молодих гравців "Динамо" привернув увагу клубу з Польщі, переговори про трансфер уже тривають.

Наставник "Ліверпуля" назвав причину для покарання Мохаммеда Салаха, який не потрапляє до складу команди.