Алишу Леманн назначили факелоносцем Олимпиады-2026

Алиша Леманн позирует для снимка. Фото: instagram.com/alishalehmann7/

Швейцарская футболистка Алиша Леманн официально включена в список факелоносцев Зимней Олимпиаде 2026, которая пройдет в Милане и Кортине-д’Ампеццо.

Образ спортсменки стал частью глобальной поп-культуры, а переход этим летом в "Комо" фактически приблизил ее к городам-хозяевам будущих Игр, сообщает портал Новини.LIVE.

Организаторы ОИ-2026 отметили Алишу Леманн как спортсменку, символизирующую движение вперед и внимание к новым поколениям болельщиков. Эстафета огня уже стартовала в Греции, а итальянский этап начнётся 6 декабря в Риме, охватив 60 городов по всей стране. Включение Леманн подчеркивает стремление организаторов по-новому рассказать историю Олимпиады через яркие спортивные личности.

Алиша Леманн будет нести олимпийский огонь. Фото: instagram.com/alishalehmann7/

Кто такая Алиша Леманн

Огонь совершит недельное путешествие по Италии, прежде чем прибыть в Милан 5 февраля. На следующий день на легендарном "Сан-Сиро" состоится церемония открытия.

Алиша Леманн признана одной из самых известных футболисток своего поколения. Она является ключевой фигурой в развитии женского футбола. Родом из Швейцарии, спортсменка выступала за "Вест Хэм", "Астон Виллу" и национальную сборную, участвовала в матчах чемпионата Европы и Мундиаля.

Алиша Леманн во время матча. Фото: instagram.com/alishalehmann7/

Леманн известна своей скоростью, работой на фланге и умением создавать моменты из ничего, а также огромным медийным влиянием: она входит в топ самых популярных спортсменок мира в соцсетях и стала важным мостом между футболом и массовой культурой.

