Сімоне Індзагі похвалив Інтер за перемогу над Порту в 1/8 ЛЧ

Сімоне Індзагі провів серію вдалих замін у поєдинку з португальцями

Головний тренер італійського "Інтера" Сімоне Індзагі не приховував радості після перемоги своєї команди над "Порту" у першому матчі 1/8 плей-офф Ліги чемпіонів.

Єдиний гол у цьому матчі незадовго до фінального свистка забив Ромелу Лукаку, нагадує офіційний сайт УЄФА.

"Інтер" та "Порту" грали на рівних майже весь матч на "Джузеппе Меацца". У середині другого тайму гості залишилися у меншості, а італійська команда пішла на рішучий штурм і досягла успіху.

Ідеальна кінцівка матчу

Наставник "нерадзуррі" Сімоне Індзагі похвалив своїх підопічних. Тренер, який напередодні матчу говорив про мрію виграти Лігу чемпіонів, залишився задоволеним мінімальним успіхом у рідних стінах.

"Інтер" провів чудовий поєдинок. Нам протистояв фізично сильний суперник. "Порту" має багато технічних футболістів, це тактично гнучка, енергійна команда. І все-таки ми змогли її здолати.

У нас були моменти у першому таймі, але підвела реалізація. А після перерви вже "Порту" мав забивати, але нас виручили Шкріньяр та Онана. А потім важливу роль відіграли заміни", — розповів Сімоне Індзагі.

Помилки "Інтера"

Ромелу Лукаку, який став автором єдиного гола у матчі, з'явився на полі саме з лави запасних. Бельгійський форвард виявив наполегливість і подарував "Інтеру" перемогу, не реалізувавши ще один гольовий момент.

"Інтер" припустився низки помилок, яких треба уникнути у матчі-відповіді. Суперники краще та швидше грав у пас у першому таймі. У "Порту" гарна побудова атак, чудовий пресинг. Нам довелося збільшити темп і швидше приймати рішення, щоб здобути перемогу", — пояснив Сімоне Індзагі.

Нагадаємо, у другому матчі цього ігрового вечора "Манчестер Сіті" зіграв унічию з "Лейпцигом". Головний тренер "городян" Хосеп Гвардіола не провів у поєдинку жодної заміни, хоча йому було ким посилити атаку.

Форвард збірної України Артем Довбик може пропустити поєдинок у відповідь 1/16 Ліги Конференцій проти АЕКу. Лідер "Дніпра-1" отримав травму, про терміни його повернення на поле поки що нічого не відомо.