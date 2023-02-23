Сімоне Індзагі похвалив Інтер за перемогу над Порту в 1/8 ЛЧ

"Нам допомогли заміни": Індзагі похвалив "Інтер" за перемогу над "Порту" у Лізі чемпіонів
Головний тренер італійського "Інтера" Сімоне Індзагі не приховував радості після перемоги своєї команди над "Порту" у першому матчі 1/8 плей-офф Ліги чемпіонів.
Єдиний гол у цьому матчі незадовго до фінального свистка забив Ромелу Лукаку, нагадує офіційний сайт УЄФА.
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"Інтер" та "Порту" грали на рівних майже весь матч на "Джузеппе Меацца". У середині другого тайму гості залишилися у меншості, а італійська команда пішла на рішучий штурм і досягла успіху.
Ідеальна кінцівка матчу
Наставник "нерадзуррі" Сімоне Індзагі похвалив своїх підопічних. Тренер, який напередодні матчу говорив про мрію виграти Лігу чемпіонів, залишився задоволеним мінімальним успіхом у рідних стінах.
"Інтер" провів чудовий поєдинок. Нам протистояв фізично сильний суперник. "Порту" має багато технічних футболістів, це тактично гнучка, енергійна команда. І все-таки ми змогли її здолати.
У нас були моменти у першому таймі, але підвела реалізація. А після перерви вже "Порту" мав забивати, але нас виручили Шкріньяр та Онана. А потім важливу роль відіграли заміни", — розповів Сімоне Індзагі.
👏 #InterPorto #UCL #ForzaInter pic.twitter.com/5FZAHADVmL— Inter (@Inter_en) February 22, 2023
Помилки "Інтера"
Ромелу Лукаку, який став автором єдиного гола у матчі, з'явився на полі саме з лави запасних. Бельгійський форвард виявив наполегливість і подарував "Інтеру" перемогу, не реалізувавши ще один гольовий момент.
"Інтер" припустився низки помилок, яких треба уникнути у матчі-відповіді. Суперники краще та швидше грав у пас у першому таймі. У "Порту" гарна побудова атак, чудовий пресинг. Нам довелося збільшити темп і швидше приймати рішення, щоб здобути перемогу", — пояснив Сімоне Індзагі.
Нагадаємо, у другому матчі цього ігрового вечора "Манчестер Сіті" зіграв унічию з "Лейпцигом". Головний тренер "городян" Хосеп Гвардіола не провів у поєдинку жодної заміни, хоча йому було ким посилити атаку.
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