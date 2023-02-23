Симоне Индзаги похвалил Интер за победу над Порту в 1/8 ЛЧ

Симоне Индзаги провел серию удачных замен в поединке с португальцами

Главный тренер итальянского "Интера" Симоне Индзаги не скрывал радости после победы своей команды над "Порту" в первом матче 1/8 плей-офф Лиги чемпионов.

Единственный гол в этом матче незадолго до финального свистка забил Ромелу Лукаку, напоминает официальный сайт УЕФА.

"Интер" и "Порту" играли на равных почти весь матч на "Джузеппе Меацца". В середине второго тайма гости остались в меньшинстве, а итальянская команда пошла на решительный штурм и добилась успеха.

Идеальная концовка матча

Наставник "нерадзурри" Симоне Индзаги похвалил своих подопечных. Тренер, который накануне матча говорил о мечте выиграть Лигу чемпионов, остался доволен минимальным успехом в родных стенах.

"Интер" провел прекрасный поединок. Нам противостоял физически сильный соперник. У "Порту" много техничных футболистов, это тактически гибкая, энергичная команда. И все же мы смогли ее одолеть.

У нас были моменты в первом тайме, но подвела реализация. А после перерыва уже "Порту" должен был забивать, но нас выручили Шкриньяр и Онана. А потом важную роль сыграли замены", — рассказал Симоне Индзаги.

Ошибки "Интера"

Ромелу Лукаку, ставший автором единственного гола в матче, появился на поле именно со скамейки запасных. Бельгийский форвард проявил настойчивость и подарил "Интеру" победу, не реализовав до этого еще один голевой момент.

"Интер" допустил ряд ошибок, которых надо избежать в ответном матче. Соперники лучше и быстрее играл в пас в первом тайме. У "Порту" хорошее построение атак, отличный прессинг. Нам пришлось увеличить темп и быстрее принимать решения, чтобы добиться победы", — объяснил Симоне Индзаги.

Напомним, во втором матче этого игрового вечера "Манчестер Сити" сыграл вничью с "Лейпцигом". Главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола не провел в поединке ни одной замены, хотя ему было, кем усилить атаку.

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