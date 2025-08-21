Відео
Не Усик — Джейк Пол готується до бою з іншим боксером

Не Усик — Джейк Пол готується до бою з іншим боксером

Ua ru
Дата публікації: 21 серпня 2025 12:42
Джейк Пол та Джервонта Девіс домовилися про поєдинок
Джейк Пол на рингу. Фото: Reuters/Gary A. Vasquez

Американський блогер та боксер Джейк Пол (12-1, 7 КО) проведе поєдинок проти чемпіона WBA в легкій вазі Джервонти Девіса (30-0-1, 28 КО). Бій відбудеться 14 листопада на арені State Farm в Атланті й стане однією з головних подій осені у світі боксу.

Стали відомі деталі організації цього протистояння, повідомляє ESPN.

Читайте також:

За словами промоутера Джейка Пола Накіси Бідаріана, переговори про поєдинок велися заздалегідь, і планувалося, що зустріч із Девісом відбудеться після бою американця з Ламонтом Роучем. Однак затримка в ухваленні рішення з боку чемпіона змусила команду Пола організувати проміжний бій проти Хуліо Сесара Чавеса-молодшого.

Джервонта Дэвис
Джервонта Девіс на тренуванні. Фото: instagram.com/gervontaa/

Що відомо про бій Джейк Пол — Девіс

Організатори ще не уточнили остаточний формат майбутнього поєдинку. Одним із ключових питань залишається вагова категорія, в якій відбудеться бій. Раніше Пол виступав у крузервейті, однак для зустрічі з Девісом йому доведеться опуститися нижче від звичних 200 фунтів (трохи понад 90 кг — Ред.).

Промоутер також зазначив, що сторонам важливо визначити, чи буде цей бій виставковим, чи офіційним. У будь-якому разі на глядачів чекає подія з чітким результатом: перемога нокаутом або рішенням суддів.

"Спочатку ми чекали рішення Джервонти, і саме тому Джейк вийшов на ринг із Чавесом-молодшим. Зараз можу сказати точно: бій проти Девіса відбудеться. Джейку доведеться спуститися у вазі, але це зробить протистояння ще більш інтригуючим. Ми готуємо подію, яка не залишить сумнівів у результаті", — сказав Накіса Бідаріан.

Нагадаємо, один із можливих майбутніх суперників Джейка Пола Олександр Усик найближчим часом може зустрітися на рингу з Мозесом Ітаумою.

Українець Сергій Богачук готується до бою за правилами боксу у вересні, глава UFC Дейна Вайт поділився думкою про майбутній поєдинок.

спорт Олександр Усик бокс Джейк Пол Джервонта Девіс
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
