Джейк Пол и Джервонта Дэвис договорились о поединке

Джейк Пол на ринге. Фото: Reuters/Gary A. Vasquez

Американский блогер и боксер Джейк Пол (12-1, 7 КО) проведет поединок против чемпиона WBA в легком весе Джервонты Дэвиса (30-0-1, 28 КО). Бой состоится 14 ноября на арене State Farm в Атланте и станет одним из главных событий осени в мире бокса.

Стали известны детали организации этого противостояния, сообщает ESPN.



По словам промоутера Джейка Пола Накисы Бидариана, переговоры о поединке велись заранее, и планировалось, что встреча с Дэвисом пройдет после боя американца с Ламонтом Роучем. Однако задержка в принятии решения со стороны чемпиона вынудила команду Пола организовать промежуточный бой против Хулио Сесара Чавеса-младшего.

Джервонта Дэвис на тренировке. Фото: instagram.com/gervontaa/

Что известно о бое Джейк Пол — Дэвис

Организаторы еще не уточнили окончательный формат предстоящего поединка. Одним из ключевых вопросов остается весовая категория, в которой состоится бой. Ранее Пол выступал в крузервейте, однако для встречи с Дэвисом ему придется опуститься ниже привычных 200 фунтов (чуть больше 90 кг — Ред.).

Промоутер также отметил, что сторонам важно определить, будет ли этот бой выставочным или официальным. В любом случае зрителей ждет событие с четким исходом: победа нокаутом или решением судей.

"Первоначально мы ждали решения Джервонты, и именно поэтому Джейк вышел на ринг с Чавесом-младшим. Сейчас могу сказать точно: бой против Дэвиса состоится. Джейку придется спуститься в весе, но это сделает противостояние еще более интригующим. Мы готовим событие, которое не оставит сомнений в результате", — сказал Накиса Бидариан.

Напомним, один из возможных будущих соперников Джейка Пола Александр Усик в ближайшее время может встретиться на ринге с Мозесом Итаумой.

Украинец Сергей Богачук готовится к бою по правилам бокса в сентябре, глава UFC Дэйна Уайт поделился мнением о будущем поединке.