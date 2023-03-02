Микита Бурда перейшов із Динамо у Зорю

Не заграв у Луческу: "Зоря" підписала перспективного захисника "Динамо"
Луганська "Зоря" домовилася з київським "Динамо" про перехід центрального захисника. Микита Бурда спробує реабілітувати кар'єру під проводом Патріка ван Леувена.
Про деталі трансферу повідомив офіційний сайт луганського клубу.
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27-річний Микита Бурда перейшов до "Зорі" на правах оренди з київського "Динамо". Захисник, який колись вважався дуже перспективним, виступатиме за луганську команду щонайменше до кінця сезону 2022/2023.
Новий шанс для Микити Бурди
Кар'єру захисника зіпсували травми. Він дебютував за "Динамо" ще 2014-го року. Бурда одразу виявив себе як один із потенційних лідерів оборони киян. Він не тільки був надійний в обороні, а й забивав. Наприклад, його гол допоміг "Динамо" виграти Суперкубок-2019.
На жаль для футболіста через кілька травм він пропустив майже два сезони. Але тепер у Микити Бурди є шанс проявити себе у "Зорі". Луганський клуб уже заявив захисника на матчі української Прем'єр-ліги під 26 номером.
За підсумками п'ятнадцяти турів "Зоря" посідає у турнірній таблиці чемпіонату України четверте місце. Нещодавно клуб запросив 23-річного панамського форварда Едуардо Герреро.
Нагадаємо, у чвертьфіналі Кубка Франції "Марсель" програв супернику з другого дивізіону. Руслан Маліновський міг забити гол, але влучив у перекладину.
А в англійській Прем'єр-лізі "Арсенал" обіграв "Евертон". Віталій Миколенко та Олександр Зінченко отримали високі бали за свої дії на полі.