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Не заграв у Луческу: "Зоря" підписала перспективного захисника "Динамо"

2 березня 2023 11:24
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Микита Бурда перейшов із Динамо у Зорю
Микита Бурда відіграє у складі луганської команди другу половину цього сезону
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Луганська "Зоря" домовилася з київським "Динамо" про перехід центрального захисника. Микита Бурда спробує реабілітувати кар'єру під проводом Патріка ван Леувена.

Про деталі трансферу повідомив офіційний сайт луганського клубу.

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27-річний Микита Бурда перейшов до "Зорі" на правах оренди з київського "Динамо". Захисник, який колись вважався дуже перспективним, виступатиме за луганську команду щонайменше до кінця сезону 2022/2023.

Микита Бурда перейшов у Зорю

Новий шанс для Микити Бурди

Кар'єру захисника зіпсували травми. Він дебютував за "Динамо" ще 2014-го року. Бурда одразу виявив себе як один із потенційних лідерів оборони киян. Він не тільки був надійний в обороні, а й забивав. Наприклад, його гол допоміг "Динамо" виграти Суперкубок-2019.

На жаль для футболіста через кілька травм він пропустив майже два сезони. Але тепер у Микити Бурди є шанс проявити себе у "Зорі". Луганський клуб уже заявив захисника на матчі української Прем'єр-ліги під 26 номером.

За підсумками п'ятнадцяти турів "Зоря" посідає у турнірній таблиці чемпіонату України четверте місце. Нещодавно клуб запросив 23-річного панамського форварда Едуардо Герреро.

Нагадаємо, у чвертьфіналі Кубка Франції "Марсель" програв супернику з другого дивізіону. Руслан Маліновський міг забити гол, але влучив у перекладину.

А в англійській Прем'єр-лізі "Арсенал" обіграв "Евертон". Віталій Миколенко та Олександр Зінченко отримали високі бали за свої дії на полі.

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