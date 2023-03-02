Никита Бурда перешел из Динамо в Зарю

Не заиграл при Луческу: "Заря" подписала перспективного защитника "Динамо"
Луганская "Заря" договорилась с киевским "Динамо" о переходе центрального защитника. Никита Бурда попробует реабилитировать карьеру под руководством Патрика ван Леувена.
О деталях трансфера сообщил официальный сайт луганского клуба.
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27-летний Никита Бурда перешел в "Зарю" на правах аренды из киевского "Динамо". Защитник, который когда-то считался очень перспективным, будет выступать за луганскую команду как минимум до конца сезона 2022/2023.
Новый шанс для Никиты Бурды
Карьеру защитника испортили травмы. Он дебютировал за "Динамо" еще в 2014-м году. Бурда сразу проявил себя в качестве одного из потенциальных лидеров обороны киевлян. Он не только был надежен в обороне, но и забивал. Например, его гол помог "Динамо" выиграть Суперкубок-2019.
К сожалению для футболиста, из-за нескольких травм он пропустил почти два сезона. Но теперь у Никиты Бурды есть шанс проявить себя в "Заре". Луганский клуб уже заявил защитника на матчи украинской Премьер-лиги под 26-м номером.
По итогам пятнадцати туров "Заря" занимает в турнирной таблице чемпионата Украины четвертое место. Недавно клуб пригласил 23-летнего панамского форварда Эдуардо Герреро.
Напомним, в четвертьфинале Кубка Франции "Марсель" проиграл сопернику из второго дивизиона. Руслан Малиновский мог забить гол, но попал в перекладину.
А в английской Премьер-лиге "Арсенал" крупно обыграл "Эвертон". Виталий Миколенко и Александр Зинченко получили высокие баллы за свои действия на поле.