Никита Бурда перешел из Динамо в Зарю

Никита Бурда отыграет в составе луганской команды вторую половину текущего сезона

Луганская "Заря" договорилась с киевским "Динамо" о переходе центрального защитника. Никита Бурда попробует реабилитировать карьеру под руководством Патрика ван Леувена.

О деталях трансфера сообщил официальный сайт луганского клуба.

27-летний Никита Бурда перешел в "Зарю" на правах аренды из киевского "Динамо". Защитник, который когда-то считался очень перспективным, будет выступать за луганскую команду как минимум до конца сезона 2022/2023.

Новый шанс для Никиты Бурды

Карьеру защитника испортили травмы. Он дебютировал за "Динамо" еще в 2014-м году. Бурда сразу проявил себя в качестве одного из потенциальных лидеров обороны киевлян. Он не только был надежен в обороне, но и забивал. Например, его гол помог "Динамо" выиграть Суперкубок-2019.

К сожалению для футболиста, из-за нескольких травм он пропустил почти два сезона. Но теперь у Никиты Бурды есть шанс проявить себя в "Заре". Луганский клуб уже заявил защитника на матчи украинской Премьер-лиги под 26-м номером.

По итогам пятнадцати туров "Заря" занимает в турнирной таблице чемпионата Украины четвертое место. Недавно клуб пригласил 23-летнего панамского форварда Эдуардо Герреро.

Напомним, в четвертьфинале Кубка Франции "Марсель" проиграл сопернику из второго дивизиона. Руслан Малиновский мог забить гол, но попал в перекладину.

А в английской Премьер-лиге "Арсенал" крупно обыграл "Эвертон". Виталий Миколенко и Александр Зинченко получили высокие баллы за свои действия на поле.