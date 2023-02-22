Тренер Барселони Хаві заявив, що Артета зробить Арсенал чемпіоном

Лондонці продовжують боротися з "Манчестер Сіті" за чемпіонський титул в АПЛ

Наставник каталонської "Барселони" Хаві похвалив головного тренера лондонського "Арсеналу" Мікеля Артету. Спеціаліст побажав колезі привести "канонірів" до чемпіонського титулу в англійській Прем'єр-лізі.

Головним суперником "Арсеналу" залишається "Манчестер Сіті" Хосепа Гвардіоли. Хаві в інтерв'ю The Times поділився думкою про тренерську дуель в АПЛ.

Компліменти Артеті

Команда північного Лондона зараз перебуває на вершині таблиці Прем'єр-ліги, на два очки випереджаючи "Манчестер Сіті". Завдяки такій формі футболістів столичного клубу Мікель Артета удостоєний захоплених оцінок за свою тренерську роботу. Багато вболівальників та експертів були здивовані управлінськими здібностями іспанця.

Однак головний тренер "Барселони" Хаві, який цього сезону вивів свою команду на перше місце в іспанській Ла-Лізі, не здивований успіхом колеги.

"Ні, я зовсім не здивований. Артета завжди мав найкращі рекомендації. Наприклад, від Гвардіоли, з яким Мікель довго працював. Та й взагалі, якщо ви грали на позиції центрального півзахисника в "Барселоні" у вас уже є перевага — вбудована карта поля у голові", — розповів Хаві.

Наставник "синьо-гранатових" зізнався, що багато відомих футболістів і тренерів винятково позитивно відгукувалися про Мікеля Артета.

"Наприклад, його близький друг Пепе Рейна. Він завжди дуже добре відгукувався про Артету. У мене є відчуття, що Мікель цього сезону досягне свого, але це просто передчуття", — заявив Хаві.

Наступною для команди Артети в АПЛ стане поїздка на стадіон "Кінг Пауер" у суботу вдень, де "Арсенал" зіграє з "Лестер Сіті". "Манчестер Сіті" прийме "Борнмут" на "Етіхад" увечері того ж дня.

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