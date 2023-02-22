Тренер Барселоны Хави заявил, что Артета сделает Арсенал чемпионом

Лондонцы продолжают бороться с "Манчестер Сити" за чемпионский титул в АПЛ

Наставник каталонской "Барселоны" Хави похвалил главного тренера лондонского "Арсенала" Микеля Артету. Специалист пожелал коллеге привести "канониров" к чемпионскому титулу в английской Премьер-лиге.

Главным соперником "Арсенала" остается "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолы. Хави в интервью The Times поделился мнением о тренерской дуэли в АПЛ.

Комплименты Артете

Команда северного Лондона в настоящее время находится на вершине таблицы Премьер-лиги, на два очка опережая "Манчестер Сити". Благодаря такой форме футболистов столичного клуба Микель Артета был удостоен восторженных оценок за свою тренерскую работу. Многие болельщики и эксперты были удивлены управленческими способностями испанца.

Однако главный тренер "Барселоны" Хави, который в этом сезоне вывел свою команду на первое место в испанской Ла Лиге, не удивлен успехом коллеги.

"Нет, я совершенно не удивлен. У Артеты всегда были наилучшие рекомендации. Например, от Гвардиолы, с которым Микель долго работал. Да и вообще, если вы играли на позиции центрального полузащитника в "Барселоне" у вас уже есть преимущество — встроенная карта поля в голове", — рассказал Хави.

Наставник "сине-гранатовых" признался, что многие известные футболисты и тренеры исключительно положительно отзывались о Микеле Артете.

"Например, его близкий друг Пепе Рейна. Он всегда очень хорошо отзывался об Артете. У меня есть ощущение, что Микель в этом сезоне добьется своего, но это просто предчувствие", — заявил Хави.

Следующей для команды Артеты в АПЛ станет поездка на стадион "Кинг Пауэр" в субботу днем, где "Арсенал" сразится с "Лестер Сити". "Манчестер Сити" примет "Борнмут" на "Этихад" вечером того же дня.

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