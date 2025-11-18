Неймар за великі гроші викупив права на спадщину Пеле

Неймар на полі. Фото: Reuters/Jorge Silva

Колишній футболіст "Барселони" та "ПСЖ" Неймар зробив чергову інвестицію в майбутнє. Компанія, яка перебуває у власності батька гравця, стала власником бренду "Pele".

Йдеться про всю спадщину легендарного бразильця, повідомляє UOL.

Сім'я Неймара останніми роками стабільно інвестує в бразильський футбол. Нещодавно вона допомогла реконструювати одну з лож стадіону "Сантоса", де виступав Пеле, і де зараз грає Неймар. Тепер стало відомо про ще одну масштабну інвестицію у футбольну спадщину.

Неймар відповідатиме за Пеле

Спадщина триразового чемпіона світу (1958, 1962 і 1970) тепер належить найпопулярнішому сучасному бразильському футболісту. Сім'я Неймара заплатила за бренд Пеле 18 млн доларів.

Неймар під час матчу. Фото: Reuters/Marcelo Machado De Melo

В угоду входять права на використання образу "Короля футболу", ліцензування продукції та доступ до архівних матеріалів та інших елементів, які асоціюються з легендарним футболістом.

Знаменитий бразилець Пеле помер наприкінці 2022 року через поліорганну недостатність.

Сам 33-річний Неймар продовжує виступати за "Сантос". У нинішньому сезоні він зіграв 16 поєдинків та забив у них 3 м'ячі.

