Неймар за большие деньги выкупил права на наследие Пеле

Неймар на поле. Фото: Reuters/Jorge Silva

Бывший футболист "Барселоны" и "ПСЖ" Неймар сделал очередную инвестицию в будущее. Компания, которая находится в собственности отца игрока, стала владельцем бренда "Pele".

Речь идет о всем наследии легендарного бразильца, сообщает UOL.

Семья Неймара в последние годы стабильно инвестирует в бразильский футбол. Недавно она помогла реконструировать одну из лож стадиона "Сантоса", где выступал Пеле, и где сейчас играет Неймар. Теперь стало известно о еще одной масштабной инвестиции в футбольное наследие.

Неймар будет отвечать за Пеле

Наследие трехкратного чемпиона мира (1958, 1962 и 1970) теперь принадлежит самому популярному современному бразильскому футболисту. Семья Неймара заплатила за бренд Пеле 18 млн долларов.

Неймар во время матча. Фото: Reuters/Marcelo Machado De Melo

В сделку входят права на использование образа "Короля футбола", лицензирование продукции и доступ к архивным материалам и другим элементам, которые ассоциируются с легендарным футболистом.

Знаменитый бразилец Пеле умер в конце 2022 года из-за полиорганной недостаточности.

Сам 33-летний Неймар продолжает выступать за "Сантос". В нынешнем сезоне он сыграл 16 поединков и забил в низ 3 мяча.

