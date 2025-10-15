Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Неймар може повернутися в Європу, ним цікавляться в Італії

Неймар може повернутися в Європу, ним цікавляться в Італії

Ua ru
Дата публікації: 15 жовтня 2025 10:05
Неймар встановив рекорд та опинився на радарі клубів Серії А
Неймар працює в тренажерному залі. Фото: instagram.com/neymarjr/

Бразильський форвард Неймар продовжує зміцнювати своє легендарне становище у світовому футболі. Він залишається одним із найрезультативніших гравців з урахуванням гольових передач та забитих м'ячів у складі збірної Бразилії.

Цього сезону увага до Неймара підігрівається не тільки статистикою, а й чутками про повернення в Європу, повідомляє Tribal Football.

Реклама
Читайте також:

Влітку 2025 року "Інтер" та "Наполі" серйозно розглядали Неймара як варіант посилення атаки, але відмовилися від угоди через медичні сумніви. Переговори вів агент бразильця, який планує знову зв'язатися з клубами вже в січні.

При цьому інтерес до гравця зберігається. Клуби стежать за його станом та припускають, що з часом ризик може стати керованим.

Рекорди, які не піддаються часу

Неймар виступає за "Сантос", куди повернувся в січні 2025 року. Контракт із клубом нещодавно було продовжено до кінця 2025 року. За даними Transfermarkt, ринкова вартість форварда становить близько 12 млн євро.

Неймар
Неймар дивиться матч із трибуни. Фото: Reuters/Thiago Bernardes

У сезоні 2025 року за "Сантос" у Серії A Неймар через травми зіграв 13 матчів у стартовому складі та забив 3 голи. Ближче до зими, коли відкриється трансферне вікно, можна чекати на нові офіційні кроки з боку агента й клубів, які його цікавлять.

Нагадаємо, легендарний Кріштіану Роналду зумів домогтися ще одного видатного результату на полі.

Українцю Іллі Забарному скоро не доведеться грати в одній команді з росіянином Матвієм Сафоновим.

спорт футбол Футбол трансфери Інтер Наполі Неймар
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації