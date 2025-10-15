Неймар встановив рекорд та опинився на радарі клубів Серії А

Неймар може повернутися в Європу, ним цікавляться в Італії
Бразильський форвард Неймар продовжує зміцнювати своє легендарне становище у світовому футболі. Він залишається одним із найрезультативніших гравців з урахуванням гольових передач та забитих м'ячів у складі збірної Бразилії.
Цього сезону увага до Неймара підігрівається не тільки статистикою, а й чутками про повернення в Європу, повідомляє Tribal Football.
Влітку 2025 року "Інтер" та "Наполі" серйозно розглядали Неймара як варіант посилення атаки, але відмовилися від угоди через медичні сумніви. Переговори вів агент бразильця, який планує знову зв'язатися з клубами вже в січні.
При цьому інтерес до гравця зберігається. Клуби стежать за його станом та припускають, що з часом ризик може стати керованим.
Рекорди, які не піддаються часу
Неймар виступає за "Сантос", куди повернувся в січні 2025 року. Контракт із клубом нещодавно було продовжено до кінця 2025 року. За даними Transfermarkt, ринкова вартість форварда становить близько 12 млн євро.
У сезоні 2025 року за "Сантос" у Серії A Неймар через травми зіграв 13 матчів у стартовому складі та забив 3 голи. Ближче до зими, коли відкриється трансферне вікно, можна чекати на нові офіційні кроки з боку агента й клубів, які його цікавлять.
