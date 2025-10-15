Неймар установил рекорд и оказался на радаре клубов Серии А

Неймар работает в тренажерном зале. Фото: instagram.com/neymarjr/

Бразильский форвард Неймар продолжает укреплять свое легендарное положение в мировом футболе. Он остается одним из самых результативных игроков с учетом голевых передач и забитых мячей в составе сборной Бразилии.

В этом сезоне внимание к Неймару подогревается не только статистикой, но и слухами о возвращении в Европу, сообщает Tribal Football.

Летом 2025 года "Интер" и "Наполи" серьезно рассматривали Неймара как вариант усиления атаки, но отказались от сделки из-за медицинских сомнений. Переговоры вел агент бразильца, который планирует вновь связаться с клубами уже в январе.

При этом интерес к игроку сохраняется. Клубы следят за его состоянием и предполагают, что со временем риск может стать управляем.

Рекорды, которые не поддаются времени

Неймар выступает за "Сантос", куда вернулся в январе 2025 года. Контракт с клубом недавно был продлен до конца 2025 года. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость форварда составляет около 12 млн евро.

Неймар смотрит матч с трибуны. Фото: Reuters/Thiago Bernardes

В сезоне 2025 за "Сантос" в Серии A Неймар из-за травм сыграл 13 матчей в стартовом составе и забил 3 гола. Ближе к зиме, когда откроется трансферное окно, можно ждать новых официальных шагов со стороны агента и интересующих клубов.

