Главная Спорт Неймар может вернуться в Европу, им интересуются в Италии

Неймар может вернуться в Европу, им интересуются в Италии

Ua ru
Дата публикации 15 октября 2025 10:05
Неймар установил рекорд и оказался на радаре клубов Серии А
Неймар работает в тренажерном зале. Фото: instagram.com/neymarjr/

Бразильский форвард Неймар продолжает укреплять свое легендарное положение в мировом футболе. Он остается одним из самых результативных игроков с учетом голевых передач и забитых мячей в составе сборной Бразилии.

В этом сезоне внимание к Неймару подогревается не только статистикой, но и слухами о возвращении в Европу, сообщает Tribal Football.

Читайте также:

Летом 2025 года "Интер" и "Наполи" серьезно рассматривали Неймара как вариант усиления атаки, но отказались от сделки из-за медицинских сомнений. Переговоры вел агент бразильца, который планирует вновь связаться с клубами уже в январе. 

При этом интерес к игроку сохраняется. Клубы следят за его состоянием и предполагают, что со временем риск может стать управляем. 

Рекорды, которые не поддаются времени

Неймар выступает за "Сантос", куда вернулся в январе 2025 года. Контракт с клубом недавно был продлен до конца 2025 года. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость форварда составляет около 12 млн евро. 

Неймар
Неймар смотрит матч с трибуны. Фото: Reuters/Thiago Bernardes

В сезоне 2025 за "Сантос" в Серии A Неймар из-за травм сыграл 13 матчей в стартовом составе и забил 3 гола. Ближе к зиме, когда откроется трансферное окно, можно ждать новых официальных шагов со стороны агента и интересующих клубов. 

Напомним, легендарный Криштиану Роналду сумел добиться еще одного выдающегося результата на поле. 

Украинцу Илье Забарному скоро не придется играть в одной команде с россиянином Матвеем Сафоновым. 

спорт футбол Футбол трансферы Интер Наполи Неймар
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
