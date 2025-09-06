Бразильський мільярдер залишив усі статки Неймару

Неймар у матчі за "Сантос". Фото: Reuters/Thiago Bernardes

Нападник збірної Бразилії та "Сантоса" Неймар несподівано опинився в центрі гучної історії. Однак цього разу на футболіста чекають досить приємні клопоти.

Неймар може стати єдиним спадкоємцем величезних статків, повідомляє The Mirror.

Бразильський 31-річний мільярдер із Ріу-Гранді-ду-Сул, який ніколи особисто не зустрічався з колишнім гравцем "Барселони" та "ПСЖ", склав заповіт, за яким усе його майно має перейти саме футболісту.

Причиною такого кроку стало те, що форвард нагадав бізнесменові його покійного батька. Документи вже підготовлені, але остаточне рішення ухвалить суд, який також врахує можливі претензії з боку родичів та податкових органів.

Неймар на футбольному полі. Фото: Reuters/Thiago Bernardes

Незвичайний спадок Неймара

Сам футболіст поки ніяк не прокоментував інформацію про можливу спадщину. Ситуація викликала широкий резонанс у Бразилії та за її межами, адже йдеться про суму в розмірі близько 846 млн фунтів стерлінгів.

Станом на 6 вересня 2025 року в складі "Сантоса" він провів 37 матчів та відзначився 22 голами та 12 результативними передачами.

