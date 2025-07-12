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Головна Спорт Неймар витратив величезну суму та став "темним лицарем"

Неймар витратив величезну суму та став "темним лицарем"

Ua ru
Дата публікації: 12 липня 2025 21:11
Неймар придбав Бетмобіль із фільмів Нолана за 1,5 млн
Неймар працює в тренажерному залі. Фото: instagram.com/neymarjr/

Ексфутболіст "Барселони" Неймар не приховує свого захоплення легендарним супергероєм з коміксів, і тепер перейшов від слів до справи. Бразилець придбав унікальну репліку Бетмобіля з фільмів Крістофера Нолана.

Автомобіль із двигуном потужністю 550 к.с., зібраний за понад три роки копіткої роботи, обійшовся футболістові в півтора мільйона євро, повідомляє O Globo.

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Неймар і раніше дивував уболівальників. У нього вже є вертоліт, оформлений у стилі героя, і велике татуювання з Бетменом праворуч на лопатці. Тепер бразилець здійснив ще одну мрію, додавши до колекції предмет, що підкреслює його пристрасть до теми темного лицаря та високих швидкостей.

Бэтмобиль
Бетмобіль із фільмів Крістофера Нолана. Кадр з відео

Перлина в колекції Неймара

Розробником моделі виступив дизайнер Адхемар Кабрал, а вартість вражаючого Бетмобіля становить близько 1,5 млн доларів. Це не просто колекційна іграшка, а повноцінний транспортний засіб, з пакетом технічного оснащення та документами для використання.

Бэтмобиль
Бетмобіль Неймара. Фото: instagram.com/neymarjr/

Неймар — один із небагатьох, хто може дозволити собі такі капітальні вкладення: спорт, автомобілі та попкультура в одному флаконі.

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спорт футбол комікси Неймар Збірна Бразилії з футболу
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
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