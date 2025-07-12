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Главная Спорт Неймар потратил огромную сумму и стал "темным рыцарем"

Неймар потратил огромную сумму и стал "темным рыцарем"

Ua ru
Дата публикации 12 июля 2025 21:11
Неймар приобрел Бэтмобиль из фильмов Нолана за 1,5 млн
Неймар работает в тренажерном зале. Фото: instagram.com/neymarjr/

Экс-футболист "Барселоны" Неймар не скрывает своего восхищения легендарным супергероем из комиксов, и теперь перешел от слов к делу. Бразилец приобрел уникальную реплику Бэтмобиля из фильмов Кристофера Нолана. 

Автомобиль с двигателем мощностью 550 л.с., собранное более трех лет кропотливой работы, обошлось футболисту в полтора миллиона евро, сообщает O Globo.

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Неймар и прежде удивлял болельщиков. У него уже есть вертолет, оформленный в стиле героя, и большая татуировка с Бэтменом справа на лопатке. Теперь бразилец исполнил еще одну мечту, добавив к коллекции предмет, подчеркивающий его страсть к теме темного рыцаря и высоким скоростям. 

Бэтмобиль
Бэтмобиль из фильмов Кристофера Нолана. Кадр из видео

Жемчужина в коллекции Неймара

Разработчиком модели выступил дизайнер Адхемар Кабрал, а стоимость впечатляющего Бэтмобиля составляет около 1,5 млн долларов. Это не просто коллекционная игрушка, а полноценное транспортное средство, с пакетом технического оснащения и документами для использования. 

Бэтмобиль
Бэтмобиль Неймара. Фото: instagram.com/neymarjr/

Неймар — один из немногих, кто может позволить себе такие капитальные вложения: спорт, автомобили и поп-культура в одном флаконе.  

Напомним, Никола Олислагерс сумела навязать борьбу Ярославе Магучих за титул королевы легкой атлетики. 

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спорт футбол комиксы Неймар Сборная Бразилии по футболу
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
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