Главная Спорт Неймар может унаследовать почти 1 млрд фунтов

Неймар может унаследовать почти 1 млрд фунтов

Ua ru
Дата публикации 6 сентября 2025 12:01
Неймар может получить 846 млн фунтов по неожиданному завещанию
Неймар в матче за "Сантос". Фото: Reuters/Thiago Bernardes

Нападающий сборной Бразилии и "Сантоса" Неймар неожиданно оказался в центре громкой истории. Однако на этот раз футболиста ждут достаточно приятные хлопоты.

Неймар может стать единственным наследником огромного состояния, сообщает The Mirror.

Читайте также:

Бразильский 31-летний миллиардер из Риу-Гранди-ду-Сул, который никогда лично не встречался с бывшим игроком "Барселоны" и "ПСЖ", составил завещание, по которому все его имущество должно перейти именно футболисту. 

Причиной такого шага стало то, что форвард напомнил бизнесмену его покойного отца. Документы уже подготовлены, но окончательное решение примет суд, который также учтет возможные претензии со стороны родственников и налоговых органов. 

Неймар
Неймар на футбольном поле. Фото: Reuters/Thiago Bernardes

Необычное наследство Неймара

Сам футболист пока никак не прокомментировал информацию о возможном наследстве. Ситуация вызвала широкий резонанс в Бразилии и за ее пределами, ведь речь идёт о сумме в размере около 846 млн фунтов стерлингов.

По состоянию на 6 сентября 2025 года в составе "Сантоса" он провел 37 матчей и отметился 22 голами и 12 результативными передачами. 

Напомним, житомирское "Полесье" осуществило два неожиданных трансфера и усилилось футболистами "Динамо". 

Лидер сборной Украины Илья Забарный привел причины поражения команды от Франции в отборе на Кубок Мира. 

спорт футбол Неймар наследство ФК Сантос Сборная Бразилии по футболу
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
