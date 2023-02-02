Росіянин Дмитро Баринов може перейти до турецького Бешикташу

Футболіст російської збірної може переїхати до Стамбула

Футболіст збірної Росії Дмитро Баринов може продовжити кар'єру в одному із європейських чемпіонатів. До нього виявляє інтерес турецький "Бешикташ".

Стамбульський клуб готовий заплатити за росіянина великі гроші, повідомляє "РБ Спорт".

Турецький "Бешикташ" поновив переговори з московським "Локомотивом" з приводу переходу 26-річного Дмитра Баринова. У той час як російський футбол продовжує залишатися в ізоляції, а місцеві клуби та збірна не допускаються до участі у міжнародних турнірах, стамбульці готують щедру пропозицію щодо гравця.

Пріоритетний трансфер стамбульців

"Бешикташ" пропонує "Локомотиву" п'ять мільйонів євро. Якщо футболіст погодиться на переїзд, то йому запропонують величезну зарплату. Наразі й російський клуб, і хавбек ще не ухвалили остаточного рішення. Є відомості, що сам Баринов однаково розчарований рівнем запропонованої зарплати.

У "Бешикташа" залишилося небагато часу для того, щоб оформити цей перехід. Трансферне вікно у Туреччині закриється восьмого лютого. Не виключено, що стамбульці покращать пропозицію щодо російського гравця.

На рахунку Дмитра Баринова 16 поєдинок та одна результативна передача цього сезону. "Бешикташ" за підсумками 21 туру посідає четверте місце у турнірній таблиці чемпіонату Туреччини. Від лідера, яким є Галатасарай, команда Сергена Ялчина відстає на десять очок.

Нагадаємо, в Організації Об'єднаних Націй несподівано закликали не забороняти російським та білоруським спортсменам брати участь в Олімпійських іграх-2024.

Незабаром на підтримку такого рішення виступив і голова Національного олімпійського комітету США (USOPC) Джин Сайкс.

Обговорення допуску росіян до участі в Олімпіаді продовжується на тлі загибелі українських спортсменів. Нещодавно відомий представник українського спорту Олександр Воробйов загинув на війні із російськими окупантами. Тренер з боксу пожертвував собою у районі Вугледару.