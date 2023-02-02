Россиянин Дмитрий Баринов может перейти в турецкий Бешикташ

Футболист российской сборной может переехать в Стамбул

Футболист сборной россии Дмитрий Баринов может продолжить карьеру в одном из европейских чемпионатов. К нему проявляет интерес турецкий "Бешикташ".

Стамбульский клуб готов заплатить за россиянина большие деньги, сообщает "РБ Спорт".

Турецкий "Бешикташ" возобновил переговоры с московским "Локомотивом" по поводу перехода 26-летнего Дмитрия Баринова. В то время как российский футбол продолжает оставаться в изоляции, а местные клубы и сборная не допускаются к участию в международных турнирах, стамбульцы готовят щедрое предложение по игроку.

Приоритетный трансфер стамбульцев

"Бешикташ" предлагает "Локомотиву" пять миллионов евро. Если футболист согласится на переезд, ему предложат огромную зарплату. В настоящее время и российский клуб, и хавбек еще не приняли окончательного решения. Есть сведения, что сам Баринов все равно разочарован уровнем предложенной зарплаты.

У "Бешикташа" осталось немного времени для того, чтобы оформить этот переход. Трансферное окно в Турции закроется восьмого февраля. Не исключено, что стамбульцы улучшат предложение по российскому игроку.

На счету Дмитрия Баринова 16 поединок и одна результативная передача в нынешнем сезоне. "Бешикташ" по итогам 21 тура занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Турции. От лидера, которым является "Галатасарай", команда Сергена Ялчина отстает на десять очков.

Напомним, в Организации Объединенный Наций неожиданно призвали не запрещать российским и белорусским спортсменам участвовать в Олимпийских играх-2024.

Вскоре в поддержку такого решения выступил и глава Национального олимпийского комитета США (USOPC) Джин Сайкс.

Обсуждение допуска россиян к участию в Олимпиаде продолжается на фоне гибели украинских спортсменов. Недавно известный представитель украинского спорта Александр Воробьев погиб на войне с российскими оккупантами. Тренер по боксу пожертвовал собой в районе Угледара.