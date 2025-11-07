За футболку збірної України доведеться заплатити цілий статок

Микола Шапаренко (ліворуч) та Віктор Циганков. Фото: УАФ

У четвер, 13 листопада, збірна України зіграє з Францією в рамках відбору на Кубок Світу. Цього вечора підопічні Сергія Реброва вийдуть на поле в нових футболках.

Уже відомо, скільки коштуватиме така форма для вболівальників, повідомляє Adidas.

Наприкінці 2025 року гравці збірної України отримають нові жовті футболки від відомого виробника, а на початку наступного року відбудеться презентація та синього комплекту форми.

Анатолій Трубін із новою футболкою. Фото: УАФ

"Новий дизайн створено завдяки переосмисленню елементів герба Української Народної Республіки, який 1918 року розробив художник і архітектор Василь Кричевський. Він узяв за основу тризуб князя Володимира Великого, а стилізований оливковий вінок навколо нього символізував миролюбність УНР", — повідомив УАФ.

Де купити футболки та скільки вони коштують

Уболівальники будуть розчаровані, дізнавшись ціну цієї форми. Вона вже доступна у фірмових магазинах виробника та на його порталі. Однак купівля футболки може серйозно "вдарити по бюджету".

Футболка збірної України. Фото: УАФ

Звичайна оригінальна футболка коштує 6 999 грн. Шорти доступні за 2 499 грн, а гетри обійдуться в 999 грн. Вартість репліки футболки становить 4 999 грн, а дитячий варіант доступний за 3 499 грн.

