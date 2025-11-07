Видео
Видео

Дата публикации 7 ноября 2025 20:51
обновлено: 20:50
За футболку сборной Украины придется заплатить целое состояние
Николай Шапаренко (слева) и Виктор Цыганков. Фото: УАФ

В четверг, 13 ноября, сборная Украины сыграет с Францией в рамках отбора на Кубок Мира. В этот вечер подопечные Сергея Реброва выйдут на поле в новых футболках. 

Уже известно, сколько будет стоить такая форма для болельщиков, сообщает Adidas

В конце 2025 года игроки сборной Украины получат новые желтые футболки от известного производителя, а в начале следующего года состоится презентация и синего комплекта формы. 

Анатолий Трубин
Анатолий Трубин с новой футболкой. Фото: УАФ

"Новый дизайн создан благодаря переосмыслению элементов герба Украинской Народной Республики, который в 1918 году разработал художник и архитектор Василий Кричевский. Он взял за основу трезубец князя Владимира Великого, а стилизованный оливковый венок вокруг него символизировал миролюбие УНР", — сообщил УАФ. 

Где купить футболки и сколько они стоят

Болельщики будут разочарованы, узнав цену этой формы. Она уже доступна в фирменных магазинах производителя и на его портале. Однако покупка футболки может серьезно "ударить по бюджету". 

Футболка сборной Украины
Футболка сборной Украины. Фото: УАФ

Обычная оригинальная футболка стоит 6 999 грн. Шорты доступны за 2 499 грн, а гетры обойдутся в 999 грн. Стоимость реплики футболки составляет 4 999 грн, ат детский вариант доступен за 3 499 грн.

спорт УАФ футбол Сборная Украины по футболу Adidas ЧМ-2026 по футболу
Влад Самарский - Редактор
Автор:
Влад Самарский
