За футболку сборной Украины придется заплатить целое состояние

Николай Шапаренко (слева) и Виктор Цыганков. Фото: УАФ

В четверг, 13 ноября, сборная Украины сыграет с Францией в рамках отбора на Кубок Мира. В этот вечер подопечные Сергея Реброва выйдут на поле в новых футболках.

Уже известно, сколько будет стоить такая форма для болельщиков, сообщает Adidas.

В конце 2025 года игроки сборной Украины получат новые желтые футболки от известного производителя, а в начале следующего года состоится презентация и синего комплекта формы.

Анатолий Трубин с новой футболкой. Фото: УАФ

"Новый дизайн создан благодаря переосмыслению элементов герба Украинской Народной Республики, который в 1918 году разработал художник и архитектор Василий Кричевский. Он взял за основу трезубец князя Владимира Великого, а стилизованный оливковый венок вокруг него символизировал миролюбие УНР", — сообщил УАФ.

Где купить футболки и сколько они стоят

Болельщики будут разочарованы, узнав цену этой формы. Она уже доступна в фирменных магазинах производителя и на его портале. Однако покупка футболки может серьезно "ударить по бюджету".

Футболка сборной Украины. Фото: УАФ

Обычная оригинальная футболка стоит 6 999 грн. Шорты доступны за 2 499 грн, а гетры обойдутся в 999 грн. Стоимость реплики футболки составляет 4 999 грн, ат детский вариант доступен за 3 499 грн.

