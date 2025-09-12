Відео
Головна Спорт Новий тренер Зінченка несподівано переплутав його з Шевченком

Новий тренер Зінченка несподівано переплутав його з Шевченком

Ua ru
Дата публікації: 12 вересня 2025 21:01
Тренер Ноттінгем Форест сплутав Олександра Зінченка з Андрієм Шевченком
Ангелос Постекоглу. Фото: кадр з відео

Англійський клуб "Ноттінгем Форест" представив українського захисника Олександра Зінченка. Однак, цього разу не обійшлося без казусу.

Зінченка головний тренер клубу Ангелос Постекоглу сплутав з Андрієм Шевченком, повідомив портал Новини.LIVE.

Читайте також:

Зінченка сплутали з Шевченком

Постекоглу, який нещодавно призначений на посаду, провів першу пресконференцію напередодні матчу з "Арсеналом".

Австралієць повідомив, що орендований у лондонців українець Олександр Зінченко не зможе зіграти проти колишньої команди через правила оренди. Але справжньою перлиною став дотепний ляп тренера.

"Шевченко не зіграє, бо він належить "Арсеналу", — сказав тренер.

Мережа відразу вибухнула жартами, оскільки Шевченко не грав ні за "Арсенал", ні за "Ноттінгем Форест". Очевидно, що тренер сплутав прізвища двох українців.

Зінченко перейшов до "Фореста" на правах оренди на рік.





футбол Андрій Шевченко Олександр Зінченко Ноттінгем Форест українські легіонери (футбол) Ангелос Постекоглу
Андрій Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрій Дорошенко
