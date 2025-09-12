Тренер Ноттингем Форест спутал Александра Зинченко с Андреем Шевченко

Ангелос Постекоглу. Фото: кадр из видео

Английский клуб "Ноттингем Форест" представил украинского защитника Александра Зинченко. Однако, на этот раз не обошлось без казуса.

Зинченко главный тренер клуба Ангелос Постекоглу спутал с Андреем Шевченко, сообщил портал Новини.LIVE.

Встреча с его новыми партнерами по команде. 👋



Иди внутри Фореста на этой неделе! 🎬 - Nottingham Forest (@NFFC) 12 сентября 2025 года

Зинченко спутали с Шевченко

Постекоглу, который недавно назначен на должность, провел первую пресс-конференцию накануне матча с "Арсеналом".

Австралиец сообщил, что арендованный у лондонцев украинец Александр Зинченко не сможет сыграть против бывшей команды из-за правил аренды. Но настоящей жемчужиной стал остроумный ляп тренера.

"Шевченко не сыграет, потому что он принадлежит "Арсеналу", — сказал тренер.

Сеть сразу взорвалась шутками, поскольку Шевченко не играл ни за "Арсенал", ни за "Ноттингем Форест". Очевидно, что тренер спутал фамилии двух украинцев.

Зинченко перешел в "Форест" на правах аренды на год.

