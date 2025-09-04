Видео
Новый клуб не внес Зинченко в заявку на еврокубки

Новый клуб не внес Зинченко в заявку на еврокубки

Ua ru
Дата публикации 4 сентября 2025 07:44
Зинченко не попал в заявку Ноттингем Форест на Лигу Европы
Александр Зинченко. Фото: УАФ

В последний день трансферного окна команду сменил защитник сборной Украины Александр Зинченко. Он перешел из "Арсенала" в "Ноттингем Форест".

Несмотря на трансфер, новый клуб украинца не стал заявлять его на Лигу чемпионов. Имя игрока отсутствует на сайте УЕФА.

Читайте также:
Александр Зинченко
Зинченко в этом сезоне не сыграет на евроарене

"Ноттингем Форест" официально подал заявку на основной этап Лиги Европы сезона 2025/2026, где среди игроков отсутствует левый защитник Зинченко.

Украинец, который недавно присоединился к команде на правах аренды из "Арсенала" до 30 июня 2026 года, по непонятным причинам не был включен в список.

В прошлом сезоне Зинченко из-за травм потерял место в основе и провел 23 матча на клубном уровне, отметившись голом и ассистом.

В первом туре Лиги Европы, который состоится 24 сентября, "Ноттингем Форест" сыграет на выезде против "Бетиса".

Напомним, ранее мы предположили, кто бы мог заменить Сергея Реброва на тренерском мостике национальной команды.

Александр Шовковский до зимы будет неприкосновенным в киевском "Динамо".

Сотрудники СБУ проводят расследование, где могут быть впутаны люди из тренерских штабов Сергея Реброва и Унаи Мельгосы.

футбол Александр Зинченко Лига Европы Ноттингем Форест украинские легионеры (футбол)
Андрей Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрей Дорошенко
