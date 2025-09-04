Зинченко не попал в заявку Ноттингем Форест на Лигу Европы

Александр Зинченко. Фото: УАФ

В последний день трансферного окна команду сменил защитник сборной Украины Александр Зинченко. Он перешел из "Арсенала" в "Ноттингем Форест".

Несмотря на трансфер, новый клуб украинца не стал заявлять его на Лигу чемпионов. Имя игрока отсутствует на сайте УЕФА.

Зинченко в этом сезоне не сыграет на евроарене

"Ноттингем Форест" официально подал заявку на основной этап Лиги Европы сезона 2025/2026, где среди игроков отсутствует левый защитник Зинченко.

Украинец, который недавно присоединился к команде на правах аренды из "Арсенала" до 30 июня 2026 года, по непонятным причинам не был включен в список.

В прошлом сезоне Зинченко из-за травм потерял место в основе и провел 23 матча на клубном уровне, отметившись голом и ассистом.

В первом туре Лиги Европы, который состоится 24 сентября, "Ноттингем Форест" сыграет на выезде против "Бетиса".

