Зінченко не потрапив у заявку Ноттінгем Форест на Лігу Європи

В останній день трансферного вікна команду змінив захисник збірної України Олександр Зінченко. Він перейшов з "Арсеналу" в "Ноттінгем Форест".

Попри трансфер, новий клуб українця не став заявляти його на Лігу чемпіонів. Ім'я гравця відсутнє на сайті УЄФА.

Олександр Зінченко. Фото: УАФ

Зінченко цього сезону не зіграє на євроарені

"Ноттінгем Форест" офіційно подав заявку на основний етап Ліги Європи сезону 2025/2026, де серед гравців відсутній лівий захисник Зінченко.

Українець, який нещодавно приєднався до команди на правах оренди з "Арсеналу" до 30 червня 2026 року, через незрозумілі причини не був включений до списку.

Минулого сезону Зінченко через травми втратив міце в основі та провів 23 матчі на клубному рівні, відзначившись голом і асистом.

У першому турі Ліги Європи, який відбудеться 24 вересня, "Ноттінгем Форест" зіграє на виїзді проти "Бетіса".

