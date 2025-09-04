Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Новий клуб не вніс Зінченка в заявку на єврокубки

Новий клуб не вніс Зінченка в заявку на єврокубки

Ua ru
Дата публікації: 4 вересня 2025 07:44
Зінченко не потрапив у заявку Ноттінгем Форест на Лігу Європи
Олександр Зінченко. Фото: УАФ

В останній день трансферного вікна команду змінив захисник збірної України Олександр Зінченко. Він перейшов з "Арсеналу" в "Ноттінгем Форест".

Попри трансфер, новий клуб українця не став заявляти його на Лігу чемпіонів. Ім'я гравця відсутнє на сайті УЄФА.

Реклама
Читайте також:
Александр Зинченко
Олександр Зінченко. Фото: УАФ

Зінченко цього сезону не зіграє на євроарені

"Ноттінгем Форест" офіційно подав заявку на основний етап Ліги Європи сезону 2025/2026, де серед гравців відсутній лівий захисник Зінченко.

Українець, який нещодавно приєднався до команди на правах оренди з "Арсеналу" до 30 червня 2026 року, через незрозумілі причини не був включений до списку.

Минулого сезону Зінченко через травми втратив міце в основі та провів 23 матчі на клубному рівні, відзначившись голом і асистом.

У першому турі Ліги Європи, який відбудеться 24 вересня, "Ноттінгем Форест" зіграє на виїзді проти "Бетіса".

Нагадаємо, раніше ми припустили, хто б міг замінити Сергія Реброва на тренерському містку національної команди.

Олександр Шовковський до зими буде недоторканим у київському "Динамо".

Співробітники СБУ проводять розслідування, де можуть бути вплутані люди з тренерських штабів Сергія Реброва та Унаї Мельгоси.

футбол Олександр Зінченко Ліга Європи Ноттінгем Форест українські легіонери (футбол)
Андрій Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрій Дорошенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації