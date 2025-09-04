Зінченко не потрапив у заявку Ноттінгем Форест на Лігу Європи

Новий клуб не вніс Зінченка в заявку на єврокубки
В останній день трансферного вікна команду змінив захисник збірної України Олександр Зінченко. Він перейшов з "Арсеналу" в "Ноттінгем Форест".
Попри трансфер, новий клуб українця не став заявляти його на Лігу чемпіонів. Ім'я гравця відсутнє на сайті УЄФА.
Зінченко цього сезону не зіграє на євроарені
"Ноттінгем Форест" офіційно подав заявку на основний етап Ліги Європи сезону 2025/2026, де серед гравців відсутній лівий захисник Зінченко.
Українець, який нещодавно приєднався до команди на правах оренди з "Арсеналу" до 30 червня 2026 року, через незрозумілі причини не був включений до списку.
Минулого сезону Зінченко через травми втратив міце в основі та провів 23 матчі на клубному рівні, відзначившись голом і асистом.
У першому турі Ліги Європи, який відбудеться 24 вересня, "Ноттінгем Форест" зіграє на виїзді проти "Бетіса".
