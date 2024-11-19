Ванат не зіграє за збірну України у матчі з Албанією

Один із гравців збірної України може пропустити матч з Албанією
У рамках шостого туру Ліги Націй збірна України зіграє в Албанії. Головний тренер "синьо-жовтих" Сергій Ребров розповів про кадрову втрату у своїй команді.
Один з українських футболістів може не вийти на поле, повідомляє YouTube-канал "Взбірна".
У вівторок, 19 листопада, о 21:45 за київським часом збірна Албанії прийме у місті Тирану національну команду України. Підопічні Сергія Реброва займають останній рядок у турнірній таблиці свого квартету перед цим поєдинком.
Хто може не зіграти за збірну України
У складі "синьо-жовтих" може бути кадрова втрата. Владислав Ванат тренувався за індивідуальною програмою. Форвард "Динамо" не влучив у заявку і на попередній поєдинок збірної України з Грузією (1:1).
Головний тренер "синьо-жовтих" Сергій Ребров висловлював надію на те, що футболіст національної команди встигне відновитися та вийти на поле у матчі з Албанією. Однак у результаті форвард не потрапив до заявки команди.
У сезоні 2024/2025 Ванат зіграв за "Динамо" 20 матчів у всіх турнірах. Він забив 8 голів і зробив 3 результативні передачі.
Нагадаємо, у збірній України може з'явитися новий головний тренер, якщо команда невдало виступить у Лізі Націй.
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