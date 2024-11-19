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Один із гравців збірної України може пропустити матч з Албанією

19 листопада 2024 10:22
Станіслав Костюк - Редактор
Ванат не зіграє за збірну України у матчі з Албанією
Сергій Ребров та Михайло Мудрик спостерігають за тренуванням команди. Фото: instagram.com/uafukraine/
Станіслав Костюк - Редактор

У рамках шостого туру Ліги Націй збірна України зіграє в Албанії. Головний тренер "синьо-жовтих" Сергій Ребров розповів про кадрову втрату у своїй команді.

Один з українських футболістів може не вийти на поле, повідомляє YouTube-канал "Взбірна".

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У вівторок, 19 листопада, о 21:45 за київським часом збірна Албанії прийме у місті Тирану національну команду України. Підопічні Сергія Реброва займають останній рядок у турнірній таблиці свого квартету перед цим поєдинком.

Владислав Ванат
Владислав Ванат у національній команді. Фото: instagram.com/vladyslav.vanat/

Хто може не зіграти за збірну України

У складі "синьо-жовтих" може бути кадрова втрата. Владислав Ванат тренувався за індивідуальною програмою. Форвард "Динамо" не влучив у заявку і на попередній поєдинок збірної України з Грузією (1:1).

Головний тренер "синьо-жовтих" Сергій Ребров висловлював надію на те, що футболіст національної команди встигне відновитися та вийти на поле у матчі з Албанією. Однак у результаті форвард не потрапив до заявки команди.

У сезоні 2024/2025 Ванат зіграв за "Динамо" 20 матчів у всіх турнірах. Він забив 8 голів і зробив 3 результативні передачі.

Нагадаємо, у збірній України може з'явитися новий головний тренер, якщо команда невдало виступить у Лізі Націй.

Півзахисник "синьо-жовтих" Михайло Мудрик дізнався про плани тренера "Челсі" щодо перспектив українця у команді.

Дружина колишнього голкіпера збірної України Андрія Пятова готується емігрувати із країни разом із дітьми.

спорт футбол Збірна України з футболу Ліга Націй Владислав Ванат Збірна Албанії

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