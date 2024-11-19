Ванат не сыграет за сборную Украины в матче с Албанией

Один из игроков сборной Украины может пропустить матч с Албанией
В рамках шестого тура Лиги Наций сборная Украины сыграет в Албании. Главный тренер "сине-желтых" Сергей Ребров рассказал о кадровой потере в своей команде.
Один из украинских футболистов может не выйти на поле, сообщает YouTube-канал "Взбірна".
Во вторник, 19 ноября, в 21:45 по киевскому времени сборная Албании примет в городе Тирана национальную команду Украины. Подопечные Сергея Реброва занимают последнюю строчку в турнирной таблице своего квартете перед этим поединком.
Кто может не сыграть за сборную Украины
В составе "сине-желтых" может оказаться кадровая потеря. Владислав Ванат тренировался по индивидуальной программе. Форвард "Динамо" не попал в заявку и на предыдущий поединок сборной Украины с Грузией (1:1).
Главный тренер "сине-желтых" Сергей Ребров выражал надежду на то, что футболист национальной команды успеет восстановиться и выйти на поле в матча с Албанией. Однако в итоге форвард не попал в заявку команды.
В сезоне 2024/2025 Ванат сыграл за "Динамо" 20 матчей во всех турнирах. Он забил 8 голов и сделал 3 результативные передачи.
Напомним, в сборной Украины может появиться новый главный тренер в случае, если команда неудачно выступит в Лиге Наций.
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