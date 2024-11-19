Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Один из игроков сборной Украины может пропустить матч с Албанией arrow

Один из игроков сборной Украины может пропустить матч с Албанией

19 ноября 2024 10:22
Станислав Костюк - Редактор
Ванат не сыграет за сборную Украины в матче с Албанией
Сергей Ребров и Михаил Мудрик наблюдают за тренировкой команды. Фото: instagram.com/uafukraine/
Станислав Костюк - Редактор

В рамках шестого тура Лиги Наций сборная Украины сыграет в Албании. Главный тренер "сине-желтых" Сергей Ребров рассказал о кадровой потере в своей команде.

Один из украинских футболистов может не выйти на поле, сообщает YouTube-канал "Взбірна". 

Читайте также:

Во вторник, 19 ноября, в 21:45 по киевскому времени сборная Албании примет в городе Тирана национальную команду Украины. Подопечные Сергея Реброва занимают последнюю строчку в турнирной таблице своего квартете перед этим поединком. 

Владислав Ванат
Владислав Ванат в национальной команде. Фото: instagram.com/vladyslav.vanat/

Кто может не сыграть за сборную Украины 

В составе "сине-желтых" может оказаться кадровая потеря. Владислав Ванат тренировался по индивидуальной программе. Форвард "Динамо" не попал в заявку и на предыдущий поединок сборной Украины с Грузией (1:1). 

Главный тренер "сине-желтых" Сергей Ребров выражал надежду на то, что футболист национальной команды успеет восстановиться и выйти на поле в матча с Албанией. Однако в итоге форвард не попал в заявку команды. 

В сезоне 2024/2025 Ванат сыграл за "Динамо" 20 матчей во всех турнирах. Он забил 8 голов и сделал 3 результативные передачи. 

Напомним, в сборной Украины может появиться новый главный тренер в случае, если команда неудачно выступит в Лиге Наций. 

Полузащитник "сине-желтых" Михаил Мудрик узнал о планах тренера "Челси" по поводу перспектив украинца в команде. 

Жена бывшего голкипера сборной Украины Андрея Пятова готовится эмигрировать из страны вместе с детьми. 

спорт футбол Сборная Украины по футболу Лига Наций Владислав Ванат Сборная Албании

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

11:49 Удар по Глухову — количество погибших выросло

11:34 ФЛП рискуют всем — налоговый консультант развеял главные мифы

11:32 Флагман будущего — все детали о Samsung Galaxy S25 Ultra

11:29 Одесская детская больница растратила 2,6 млн — куда делись деньги

11:15 Ливан и Хезболла согласились прекратить огонь с Израилем, — СМИ

Финансовая помощь Украине — что изменилось за 1000 дней войны - 80x80

Финансовая помощь Украине — что изменилось за 1000 дней войны

11:07 Путин официально утвердил новую ядерную доктрину — что известно

10:58 Сколько ракет и дронов РФ выпустила на Киев за 1000 дней войны

Text

10:56 Нардеп заявила, что на Киевщине депутаты не оформили оружие

10:56 Россияне вывели ракетоносители в море — угроза для Одесчины

10:24 У Садового ветеранов учат вести бизнес — видео

11:49 Удар по Глухову — количество погибших выросло

11:34 ФЛП рискуют всем — налоговый консультант развеял главные мифы

11:32 Флагман будущего — все детали о Samsung Galaxy S25 Ultra

11:29 Одесская детская больница растратила 2,6 млн — куда делись деньги

11:15 Ливан и Хезболла согласились прекратить огонь с Израилем, — СМИ

Финансовая помощь Украине — что изменилось за 1000 дней войны - 80x80

Финансовая помощь Украине — что изменилось за 1000 дней войны

11:07 Путин официально утвердил новую ядерную доктрину — что известно

10:58 Сколько ракет и дронов РФ выпустила на Киев за 1000 дней войны

10:56 Россияне вывели ракетоносители в море — угроза для Одесчины

10:24 У Садового ветеранов учат вести бизнес — видео

10:24 В Киевской области отстроили мост — почему он был разрушен

08:16 Тысяча дней войны — сколько журналистов погибло от террора РФ

06:40 В Украине растет стоимость алюминия — цены на цветные металлы

06:30 Цены на ячмень продолжают расти — сколько стоят зерновые

06:15 Финансовая помощь Украине — что изменилось за 1000 дней войны

05:23 Что можно купить на 100 евро — рост курса валют во время войны

Финансовая помощь Украине — что изменилось за 1000 дней войны - 80x80

Финансовая помощь Украине — что изменилось за 1000 дней войны

04:06 Кровавые последствия — масштабные обстрелы РФ с начала войны

00:25 Тысяча дней войны — какие выплаты получали украинцы

17 ноября 2024

22:13 Одесса сквозь боль и руины — 1000 дней войны глазами Новини.LIVE

15 ноября 2024
Эксклюзив

12:12 Насколько реальны выборы в Украине в мае — кто может повлиять

06:40 Стоимость латуни в Украине — цены за 1 кг лома в ноябре

Text

10:56 Нардеп заявила, что на Киевщине депутаты не оформили оружие

Text

09:56 В Третий ОШБр назвали отличие дронов Украины и России

Text

08:00 Зеленский на передовой и 1000 дней войны — эфир Ранок.LIVE

18 ноября 2024
Text

23:15 В следующем году бюджет на армию будет меньше нынешнего

Text

22:20 Нардеп сообщил, какие законы первые на рассмотрение в Раде

Text

20:51 Южанина сделала заявление о возможном испытании для бюджета

Text

17:50 Визит Зеленского в Покровск и обращение Дуды — эфир Вечір.LIVE

Text

13:02 Мирный план Эрдогана и удары ATACMS — эфир День.LIVE

Финансовая помощь Украине — что изменилось за 1000 дней войны - 80x80

Финансовая помощь Украине — что изменилось за 1000 дней войны

Text

12:20 Попенко назвал, сколько времени нужно на восстановление энергии

Text

11:22 Рябцев спрогнозировал, когда в Киеве отменят отключение света

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

20:01 Этого фрукта не должно быть на новогоднем столе в год Змеи

10:33 Можно ли забирать поваленные деревья в лесу на дрова

00:30 Это секрет — какую информацию не нужно предоставлять ТЦК

8 ноября 2024

02:49 Си Цзиньпин сделал Трампу предупреждение — о чем они говорили

7 ноября 2024

07:34 Можно поплатиться — где категорически запрещено брать дрова

9 ноября 2024

18:12 Глава МСЭК Крупа объяснила, почему в ее доме было столько денег

11 ноября 2024

00:30 Проверки ТЦК в заведениях могут участиться — что на это указывает

8 ноября 2024

08:38 "Тысяча Зеленского" — как получить деньги пенсионерам

11 ноября 2024

08:13 Шовковского могут уволить — кто возглавит Динамо

20:00 Что обязательно должно быть на новогоднем столе в год Змеи 2025