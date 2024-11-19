Ванат не сыграет за сборную Украины в матче с Албанией

Сергей Ребров и Михаил Мудрик наблюдают за тренировкой команды. Фото: instagram.com/uafukraine/

В рамках шестого тура Лиги Наций сборная Украины сыграет в Албании. Главный тренер "сине-желтых" Сергей Ребров рассказал о кадровой потере в своей команде.

Один из украинских футболистов может не выйти на поле, сообщает YouTube-канал "Взбірна".

Читайте также:

Во вторник, 19 ноября, в 21:45 по киевскому времени сборная Албании примет в городе Тирана национальную команду Украины. Подопечные Сергея Реброва занимают последнюю строчку в турнирной таблице своего квартете перед этим поединком.

Владислав Ванат в национальной команде. Фото: instagram.com/vladyslav.vanat/

Кто может не сыграть за сборную Украины

В составе "сине-желтых" может оказаться кадровая потеря. Владислав Ванат тренировался по индивидуальной программе. Форвард "Динамо" не попал в заявку и на предыдущий поединок сборной Украины с Грузией (1:1).

Главный тренер "сине-желтых" Сергей Ребров выражал надежду на то, что футболист национальной команды успеет восстановиться и выйти на поле в матча с Албанией. Однако в итоге форвард не попал в заявку команды.

В сезоне 2024/2025 Ванат сыграл за "Динамо" 20 матчей во всех турнирах. Он забил 8 голов и сделал 3 результативные передачи.

Напомним, в сборной Украины может появиться новый главный тренер в случае, если команда неудачно выступит в Лиге Наций.

Полузащитник "сине-желтых" Михаил Мудрик узнал о планах тренера "Челси" по поводу перспектив украинца в команде.

Жена бывшего голкипера сборной Украины Андрея Пятова готовится эмигрировать из страны вместе с детьми.