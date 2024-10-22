Буковина звільнила Кривенцова після серії невдалих результатів

Один з найбагатших клубів Першої ліги звільнив відомого тренера
У Першій лізі чемпіонату України з футболу тренерська відставка. Чернівецька "Буковина" вирішила змінити головного тренера.
Телеграм-канал "ТаТоТаке" повідомив про звільнення Валерія Кривенцова з посади головного тренера "Буковини".
"Буковина" звільнила відомого тренера
За інформацією джерела, 21 жовтня керівництво "Буковини" прийняло рішення звільнити відомого тренера.
Після призначення головним тренером Кривенцову обіцяли дати пропрацювати сезон, але невдалі результати змінили думку інвесторів.
В останніх чотирьох матчах "Буковина" одержала одну перемогу та тричі зіграла внічию.
Наразі в групі А "Буковина" посідає третє місце та відстає від "Агробізнеса", який уде першим, на 11 очок.
Зазначимо, що за бюджетом "Буковина" є однією з найбільш заможних команд. Це сталося завдяки новим інвесторам, головним з яких є Володимир Дубинський.
Нагадаємо, донецький "Шахтар" замінить головного тренера. Команда вже має варіант, який замінить боснійця Маріно Пушича.
Колишні гравці київського "Динамо" Артем Мілевський та Олександр Алієв публічно помирилися.
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