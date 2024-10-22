Буковина звільнила Кривенцова після серії невдалих результатів

Гравці "Буковини" в Першій лізі. Фото: "Буковина"

У Першій лізі чемпіонату України з футболу тренерська відставка. Чернівецька "Буковина" вирішила змінити головного тренера.

Телеграм-канал "ТаТоТаке" повідомив про звільнення Валерія Кривенцова з посади головного тренера "Буковини".

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"Буковина" звільнила відомого тренера

За інформацією джерела, 21 жовтня керівництво "Буковини" прийняло рішення звільнити відомого тренера.

Після призначення головним тренером Кривенцову обіцяли дати пропрацювати сезон, але невдалі результати змінили думку інвесторів.

В останніх чотирьох матчах "Буковина" одержала одну перемогу та тричі зіграла внічию.

Головний інвестор "Буковини" Володимир Дубинський. Фото: "Буковина"

Наразі в групі А "Буковина" посідає третє місце та відстає від "Агробізнеса", який уде першим, на 11 очок.

Зазначимо, що за бюджетом "Буковина" є однією з найбільш заможних команд. Це сталося завдяки новим інвесторам, головним з яких є Володимир Дубинський.

Нагадаємо, донецький "Шахтар" замінить головного тренера. Команда вже має варіант, який замінить боснійця Маріно Пушича.

Колишні гравці київського "Динамо" Артем Мілевський та Олександр Алієв публічно помирилися.