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Один из самых богатых клубов Первой лиги уволил известного тренера

22 октября 2024 00:26
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор
Буковина уволила Кривенцова после серии неудачных результатов
Игроки "Буковины" в Первой лиге. Фото: "Буковина"
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор

В Первой лиге чемпионата Украины по футболу тренерская отставка. Черновицкая "Буковина" решила сменить главного тренера.

Телеграмм-канал "ТаТоТаке " сообщил об уходе Валерия Кривенцова с должности главного тренера "Буковины".

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Валерий Кривенцов
Валерий Кривенцов. Фото: "Буковина"

"Буковина" уволила известного тренера

По информации источника, 21 октября руководство "Буковины" приняло решение уволить известного тренера.

После назначения главным тренером Кривенцову обещали дать проработать сезон, но неудачные результаты изменили мнение инвесторов.

В последних четырех матчах "Буковина" одержала одну победу и трижды сыграла вничью.

Владимир Дубинский
Главный инвестор "Буковины" Владимир Дубинский. Фото: "Буковина"

В группе А "Буковина" занимает третье место и отстает от "Агробизнеса", который уйдет первым, на 11 очков.

Отметим, что по бюджету Буковина является одной из самых состоятельных команд. Это произошло благодаря новым инвесторам, главным из которых Владимир Дубинский.

Напомним, донецкий "Шахтер" заменит главного тренера. У команды уже есть вариант, который заменит боснийца Марино Пушича.

Бывшие игроки киевского "Динамо" Артем Милевский и Александр Алиев публично помирились.

футбол Валерий Кривенцов Владимир Дубинский ФК Буковина Первая лига

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