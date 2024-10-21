Карпати перемогли Рух у напруженому дербі — эдиний гол забив Педросо

Футболісти "Карпат" після голу. Фото: "Карпати"

У Львові пройшов останній матч десятого туру УПЛ. У цьому матчі відбулося дербі "Руха" та "Карпат".

Перемогли у львівському дербі "Карпати" з рахунком 1:0, повідомив портал Новини.LIVE.

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Зазначимо, що ці команди вперше зіграли у своїй історії. До того ж, кістяк "Руха" складають колишні вихованці дитячої спортивної школи "Карпат".

Потужне львівське дербі "Руха" та "Карпат"

З перших хвилин "Карпати" грали цікавіше, інтенсивніше та створили багато моментів. "Рух" на відміну від суперника грав обережніше, але це їм не допомогло.

На 43-й хвилині "Карпати" відкрили рахунок. Мірошниченко подав штрафний з правого флангу, а Педросо пробив головою в дальній кут воріт.

У другому таймі до 60-ї хвилини "Карпати" створили більше моментів і могли забити вдруге. Однак, як і в інших матчах до цього, львів’яни фізично підсіли й їм довелося перейти в оборону.

"Рух" — "Карпати" — 0:1

Гол: Педросо, 43

"Рух": Ледвій — Сич, Холод, Дідик, Роман — Федор, Підгурський (Сапуга, 59), Притула (Пастух, 53) — Карабін (Плюман, 79), Краснопір, Климчук (Квасниця, 59).

"Карпати: Кемкін — Мірошніченко, Бабогло, Педросо, Адамюк (Векляк, 81) — Чачуа, Альварес, Бруніньйо (Підлепенець, 62) — Стеніо, Ігор (Устименко, 76), Очеретько (Шах, 62).

Попередження: Климчук — Мірошнченко

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