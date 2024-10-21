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Карпаты выиграли у Руха в первом в их истории львовском дерби

21 октября 2024 20:48
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор
Карпаты победили Движение в напряженном дерби - единственный гол забил Педросо
Футболисты "Карпат" после гола. Фото: "Карпаты"
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор

Во Львове прошел последний матч десятого тура УПЛ. В этом матче состоялось дерби "Руха" и "Карпат".

Победили во львовском дерби "Карпаты" со счетом 1:0, сообщил портал Новини.LIVE.

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Эти команды впервые в своей истории сыграли друг с другом. К тому же, костяк "Руха" составляют бывшие воспитанники детской спортивной школы "Карпат".

Мощное львовское дерби "Руха" и "Карпат"

С первых минут "Карпаты" играли более интересно, интенсивнее и создали много моментов. "Рух" в отличие от соперника играл осторожнее, но это им не помогло.

На 43-й минуте "Карпаты" открыли счет. Мирошниченко подал штрафной с правого фланга, а Педросо пробил головой в дальний угол ворот.

Во втором тайме к 60-й минуте "Карпаты" создали больше моментов и могли забить во второй раз. Однако, как и в других матчах, львовяне физически подсели и им пришлось перейти в оборону.

"Рух" — "Карпаты" — 0:1

Гол: Педросо, 43

"Рух": Ледвий — Сыч, Холод, Дидык, Роман — Федор, Подгурский (Сапуга, 59), Притула (Пастух, 53) — Карабин (Плюман, 79), Краснопир, Климчук (Квасница, 59).

"Карпаты: Кемкин — Мирошниченко, Бабогло, Педросо, Адамюк (Векляк, 81) — Чачуа, Альварес, Бруниньо (Подлепенец, 62) — Стенио, Игорь (Устименко, 76), Очеретько (Шах, 62).

Предупреждение: Климчук — Мирошнченко

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Рух Львов футбол УПЛ Карпаты

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