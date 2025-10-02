Людмила Лузан назвала головну мету в кар'єрі

Людмила Лузан після турніру. Фото: Ihor Kuznietsov/Novyny LIVE/Global Images Ukraine via Getty Images

Українська спортсменка Людмила Лузан продовжує підкорювати міжнародні турніри та ставити перед собою нові амбітні завдання.

Після тріумфу на чемпіонаті світу, де вона виграла чотири золоті медалі, спортсменка зізналася, що її цілі стали ще масштабнішими, повідомляє "Суспільне Спорт".

Минулого сезону Людмила Лузан боролася з наслідками травми спини, що заважало реалізувати її потенціал на спринтерських дистанціях. Тоді здавалося, що боротьба за медалі на 200 метрах залишається майже неможливою. Проте вже нинішнього року українка довела протилежне та здобула перемогу в цій дисципліні.

Людмила Лузан (ліворуч) та Ірина Федорів на ЧС-2025. Фото: lessandro Bremec/NurPhoto via Getty Images

За її словами, змінився підхід до підготовки та з'явилося більше впевненості у власних силах. Важливим фактором стала підтримка оточення, а також прагнення довести самій собі, що вона здатна на результат, який ще недавно здавався недосяжним.

Наступна мета Лузан

Спортсменка підкреслила, що завойовані нагороди є лише етапом на шляху до головного старту. У її планах домогтися успіху на Олімпіаді та довести, що українська школа веслування здатна приносити золото на найвищому рівні.

"Я вірю, що можу зберігати форму та демонструвати високий результат. Для мене олімпійське "золото" залишається головною мрією і головною метою. Впевнена, що реально боротися одразу за дві медалі Ігор. Я буду прагнути до цього та зроблю все, щоб це стало реальністю", — запевнила Лузан.

Українка вже виборола три олімпійські нагороди: два "срібла" та одну "бронзу", а на чемпіонаті світу-2025 поповнила колекцію одразу чотирма золотими медалями, підтвердивши статус однієї з найсильніших веслувальниць планети.

