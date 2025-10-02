Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Одна из лучших украинских спортсменок поделилась мечтой

Одна из лучших украинских спортсменок поделилась мечтой

Ua ru
Дата публикации 2 октября 2025 17:31
Людмила Лузан назвала главную цель в карьере
Людмила Лузан после турнира. Фото: Ihor Kuznietsov/Novyny LIVE/Global Images Ukraine via Getty Images

Украинская спортсменка Людмила Лузан продолжает покорять международные турниры и ставить перед собой новые амбициозные задачи.

После триумфа на чемпионате мира, где она выиграла четыре золотые медали, спортсменка призналась, что ее цели стали еще более масштабными, сообщает "Суспільне Спорт".

Реклама
Читайте также:

В прошлом сезоне Людмила Лузан боролась с последствиями травмы спины, что мешало реализовать ее потенциал на спринтерских дистанциях. Тогда казалось, что борьба за медали на 200 метрах остается почти невозможной. Однако уже в нынешнем году украинка доказала обратное и одержала победу в этой дисциплине.

Людмила Лузан
Людмила Лузан (слева) и Ирина Федорив на ЧМ-2025. Фото: lessandro Bremec/NurPhoto via Getty Images

По ее словам, изменился подход к подготовке и появилось больше уверенности в собственных силах. Важным фактором стала поддержка окружения, а также стремление доказать самой себе, что она способна на результат, который еще недавно казался недосягаемым.

Следующая цель Лузан 

Спортсменка подчеркнула, что завоеванные награды является лишь этапом на пути к главному старту. В ее планах добиться успеха на Олимпиаде и доказать, что украинская школа гребли способна приносить золото на самом высоком уровне.

"Я верю, что могу сохранять форму и показывать высокий результат. Для меня олимпийское "золото" остается главной мечтой и главной целью. Уверена, что реально бороться сразу за две медали Игр. Я буду стремиться к этому и сделаю все, чтобы это стало реальностью", — сказала Лузан. 

Украинка уже завоевала три олимпийские награды: два "серебра" и одну "бронзу", а на чемпионате мира-2025 пополнила коллекцию сразу четырьмя золотыми медалями, подтвердив статус одной из сильнейших гребчих планеты. 

Напомним, известный футболист раскрыл секрет эффективности Ильи Забарного в составе "ПСЖ". 

Один из руководителей "Динамо" ответил на вопрос о возможности досрочного увольнения Александра Шовковского. 

Олимпийские игры Людмила Лузан Гребной спорт гребля на каноэ и байдарке Олимпийские легенды Украины
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации