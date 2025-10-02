Людмила Лузан назвала главную цель в карьере

Одна из лучших украинских спортсменок поделилась мечтой
Украинская спортсменка Людмила Лузан продолжает покорять международные турниры и ставить перед собой новые амбициозные задачи.
После триумфа на чемпионате мира, где она выиграла четыре золотые медали, спортсменка призналась, что ее цели стали еще более масштабными, сообщает "Суспільне Спорт".
В прошлом сезоне Людмила Лузан боролась с последствиями травмы спины, что мешало реализовать ее потенциал на спринтерских дистанциях. Тогда казалось, что борьба за медали на 200 метрах остается почти невозможной. Однако уже в нынешнем году украинка доказала обратное и одержала победу в этой дисциплине.
По ее словам, изменился подход к подготовке и появилось больше уверенности в собственных силах. Важным фактором стала поддержка окружения, а также стремление доказать самой себе, что она способна на результат, который еще недавно казался недосягаемым.
Следующая цель Лузан
Спортсменка подчеркнула, что завоеванные награды является лишь этапом на пути к главному старту. В ее планах добиться успеха на Олимпиаде и доказать, что украинская школа гребли способна приносить золото на самом высоком уровне.
"Я верю, что могу сохранять форму и показывать высокий результат. Для меня олимпийское "золото" остается главной мечтой и главной целью. Уверена, что реально бороться сразу за две медали Игр. Я буду стремиться к этому и сделаю все, чтобы это стало реальностью", — сказала Лузан.
Украинка уже завоевала три олимпийские награды: два "серебра" и одну "бронзу", а на чемпионате мира-2025 пополнила коллекцию сразу четырьмя золотыми медалями, подтвердив статус одной из сильнейших гребчих планеты.
Напомним, известный футболист раскрыл секрет эффективности Ильи Забарного в составе "ПСЖ".
Один из руководителей "Динамо" ответил на вопрос о возможности досрочного увольнения Александра Шовковского.
Читайте Новини.LIVE!