Людмила Лузан назвала главную цель в карьере

Людмила Лузан после турнира. Фото: Ihor Kuznietsov/Novyny LIVE/Global Images Ukraine via Getty Images

Украинская спортсменка Людмила Лузан продолжает покорять международные турниры и ставить перед собой новые амбициозные задачи.

После триумфа на чемпионате мира, где она выиграла четыре золотые медали, спортсменка призналась, что ее цели стали еще более масштабными, сообщает "Суспільне Спорт".

В прошлом сезоне Людмила Лузан боролась с последствиями травмы спины, что мешало реализовать ее потенциал на спринтерских дистанциях. Тогда казалось, что борьба за медали на 200 метрах остается почти невозможной. Однако уже в нынешнем году украинка доказала обратное и одержала победу в этой дисциплине.

Людмила Лузан (слева) и Ирина Федорив на ЧМ-2025. Фото: lessandro Bremec/NurPhoto via Getty Images

По ее словам, изменился подход к подготовке и появилось больше уверенности в собственных силах. Важным фактором стала поддержка окружения, а также стремление доказать самой себе, что она способна на результат, который еще недавно казался недосягаемым.

Следующая цель Лузан

Спортсменка подчеркнула, что завоеванные награды является лишь этапом на пути к главному старту. В ее планах добиться успеха на Олимпиаде и доказать, что украинская школа гребли способна приносить золото на самом высоком уровне.

"Я верю, что могу сохранять форму и показывать высокий результат. Для меня олимпийское "золото" остается главной мечтой и главной целью. Уверена, что реально бороться сразу за две медали Игр. Я буду стремиться к этому и сделаю все, чтобы это стало реальностью", — сказала Лузан.

Украинка уже завоевала три олимпийские награды: два "серебра" и одну "бронзу", а на чемпионате мира-2025 пополнила коллекцию сразу четырьмя золотыми медалями, подтвердив статус одной из сильнейших гребчих планеты.

