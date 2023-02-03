Бен Чілвелл може перейти в Манчестер Сіті з Челсі

Одноклубник Мудрика може перейти до "Манчестер Сіті": на трансфері наполягає Пеп Гвардіола
Чинний чемпіон англійської Прем'єр-ліги "Манчестер Сіті" шукає футболіста на позицію лівого захисника замість Жоау Канселу, який перейшов у "Баварію".
Наставник команди Хосеп Гвардіола зацікавлений у трансфері Бена Чілвелла з "Челсі", повідомляє The Times.
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26-річний Бен Чілвелл став пріоритетною трансферною метою "Манчестер Сіті". У січні "городяни" відпустили до "Баварії" португальця Жоау Канселу і тепер хочуть знайти йому заміну.
Чи перейде Чілвелл до "Манчестер Сіті"?
У послугах захисника збірної Англії зацікавлений безпосередньо головний тренер "Манчестер Сіті" Хосеп Гвардіола. Каталонський наставник стежить за прогресом гравця з часів виступу захисника у "Лестері". Поки не відомо, чи "городяни" збираються зробити "Челсі" офіційну пропозицію щодо захисника.
Бен Чілвелл вибув з ладу в поєдинку п'ятого туру групового етапу Ліги чемпіонів із туринським "Ювентусом" (4:0). За результатами медичного обстеження йому діагностували розрив хрестоподібної зв'язки коліна.
Відновлення захисника триває кілька місяців. Через це Бен Чілвелл пропустив чемпіонат світу в Катарі. Проте ця ситуація може вплинути на трансферну вартість футболіста, яку "Челсі" тепер доведеться знизити.
Нагадаємо, футболіст "Манчестер Юнайтед" Мейсон Грінвуд поки що не зможе зіграти за свою команду. Попри те, що з нього було знято звинувачення у побитті дівчини, клуб вирішив провести власне розслідування у цій справі.
Тим часом захисник збірної України Ілля Забарний опинився практично на самій вершині списку найоплачуваніших футболістів англійського "Борнмуту".