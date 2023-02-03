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Одноклубник Мудрика может перейти в "Манчестер Сити": на трансфере настаивает Пеп Гвардиола

3 февраля 2023 19:12
valeriy-kovalevych.jpg - Валерий Ковалевич
Бен Чилвелл может перейти в Манчестер Сити из Челси
"Горожане" могут предложить контракт футболисту сборной Англии
valeriy-kovalevych.jpg - Валерий Ковалевич

Действующий чемпион английской Премьер-лиги "Манчестер Сити" ищет футболиста на позицию левого защитника вместо ушедшего в "Баварию" Жоау Канселу.

Наставник команды Хосеп Гвардиола заинтересован в переходе Бена Чилуэлла из "Челси", сообщает The Times

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26-летний Бен Чилуэлл стал приоритетной трансферной целью "Манчестер Сити". В январе "горожане" отпустили в "Баварию" португальца Жоау Канселу и теперь хотят найти ему замену. 

Перейдет ли Чилуэлл в "Манчестер Сити"?

В услугах защитника сборной Англии заинтересован непосредственно главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола. Каталонский наставник следит за прогрессом игрока со времен выступления защитника в "Лестере". Пока не известно, собираются ли "горожане" сделать "Челси" официальное предложение по защитнику. 

Бен Чилуэлл

Бен Чилуэлл выбыл из строя в поединке пятого тура группового этапа Лиги чемпионов с туринским "Ювентусом" (4:0). По результатам медицинского обследование ему диагностировали разрыв крестообразной связки колена.

Восстановление защитника занимает несколько месяцев. Из-за этого Бен Чилуэлл пропустил чемпионат мира в Катаре. Зато эта ситуация может повлиять на трансферную стоимость футболиста, которую "Челси" теперь придется снизить. 

Напомним, футболист "Манчестер Юнайтед" Мейсон Гринвуд пока не сможет сыграть за свою команду. Несмотря на то, что с него были сняты обвинения в избиении девушки, клуб решил провести собственное расследование по этому делу. 

Тем временем защитник сборной Украины Илья Забарный оказался практически на самой вершине списка самых высокооплачиваемых футболистов английского "Борнмута". 

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