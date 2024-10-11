Палмер та Мареска здобули індивідуальні нагороди в АПЛ

Коул Палмер традиційно "змерз" під час святкування голу. Фото: Reuters/Lee Smith

В англійській Прем'єр-лізі підбили підсумки вересня. Головного тренера "Челсі" Енцо Мареску визнано найкращим наставником за підсумками місяця.

Мареска обійшов сильних конкурентів на чолі з тренером "Манчестер Сіті" Гвардіолою, повідомляє BBC.

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Лондонський "Челсі" змагається за чемпіонський титул у сезоні 2024/2025. Столична команда впевнено розпочала похід за титулом. У вересні "сині" втратили очки лише в одному поєдинку.

Енцо Мареска, Михайло Мудрик та Марк Кукурелья. Фото: Reuters/Isabel Infantes

Досягнення Марески та Палмера

Італійський фахівець Енцо Мареска став першим наставником "Челсі" з 2021 року, який отримав нагороду "Тренер місяця" в АПЛ. До нього це вдавалося німцю Томасу Тухелю.

У вересні "Челсі" зіграв унічию з "Кристал Пелас" (1:1), а також обіграв "Борнмут" (1:0), "Вест Гем" (3:0) та "Брайтон" (4:2).

Коул Палмер у збірній Англії. Фото: Reuters/Paul Childs

Півзахисника збірної Англії Коула Палмера визнано "Гравцем місяця" в АПЛ за підсумками вересня. За місяць він забив п'ять голів та зробив одну результативну передачу.

Нагадаємо, партнер Михайла Мудрика зі збірної України Артем Довбик може продовжити кар'єру у Німеччині. Також за його кар'єрою слідкує французький гранд.

А інший півзахисник збірної України не стане одноклубником Руслана Маліновського з італійського "Дженоа".