Палмер и Мареска завоевали индивидуальные награды в АПЛ

Коул Палмер традиционно "замерз" во время празднования гола. Фото: Reuters/Lee Smith

В английской Премьер-лиги подвели итоги сентября. Главный тренер "Челси" Энцо Мареска был признан лучшим наставником по итогам месяца.

Мареска обошел сильных конкурентов во главе с тренером "Манчестер Сити" Гвардиолой, сообщает BBC.

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Лондонский "Челси" борется за чемпионский титул в сезоне 2024/2025. Столичная команда уверенно начала поход за титулом. В сентябре "синие" потеряли очки только в одном поединке.

Энцо Мареска, Михаил Мудрик и Марк Кукурелья. Фото: Reuters/Isabel Infantes

Достижения Марески и Палмера

Итальянский специалист Энцо Мареска стал первым наставником "Челси" с 2021 года, который получил награду "Тренер месяца" в АПЛ. До него это удавалось немцу Томасу Тухелю.

В сентябре "Челси" сыграл вничью с "Кристалл Пэлас" (1:1), а также обыграл "Борнмут" (1:0), "Вест Хэм" (3:0) и "Брайтон" (4:2).

Коул Палмер в сборной Англии. Фото: Reuters/Paul Childs

Полузащитник сборной Англии Коул Палмер был признан "Игроком месяца" в АПЛ по итогам сентября. За месяц он забил пять голов и сделал одну результативную передачу.

Напомним, партнер Михаила Мудрика по сборной Украины Артем Довбик может продолжить карьеру в Германии. Также за его карьерой следит французский гранд.

А другой полузащитник сборной Украины не станет одноклубником Руслана Малиновского по итальянскому "Дженоа".