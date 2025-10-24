Відео
Дата публікації: 24 жовтня 2025 20:26
Оновлено: 20:41
Затверджено бюджет Олімпіади-2030 у Французьких Альпах
Засідання Оргкомітету Олімпійських ігор-2030. Фото: AP

Зимові Олімпійські ігри-2030 відбудуться у Французьких Альпах. У зв’язку з цим пройшли збори Організаційного комітету ОІ-2030 та Паралімпіади-2030.

На зборах затвердили бюджет турнірів, повідомляє портал Inside the Games.

Олимпийские игры-2030
Зимові Олімпійські ігри. Фото: AP

Франція витратить на турнір помірні кошти

Бюджет Олімпіади-2030 у Французьких Альпах становить 2,1 млрд євро. З цієї суми 26% (549 млн євро) — державні та регіональні кошти: 362 млн євро виділить уряд, решта — регіони. 74% фінансування забезпечать приватні доходи від трансляцій, спонсорства, ліцензій, гостинності та продажу квитків.

На інфраструктуру, включно зі спортивними аренами та олімпійським селом на 1500 осіб в Ніцці, витратять близько 1 млрд євро. Додатково регіони інвестуватимуть у транспорт, модернізацію курортів та спортивні програми.

Бюджет ОІ-2030 значно менший за попередні: Сочі-2014 — 48 млрд доларів, Пхьончхан-2018 — 12,5 млрд, Ванкувер-2010 — 7 млрд. Це пояснюється тим, що регіон вже розвинений для туристів, на відміну від Сочі та Пхьончхана, де інфраструктуру будували з нуля.

Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
