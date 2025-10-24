Утвержден бюджет Олимпиады-2030 во Французских Альпах

Заседание Оргкомитета Олимпийских игр-2030. Фото: AP

Зимние Олимпийские игры-2030 состоятся во Французских Альпах. В связи с этим прошло собрание Организационного комитета ОИ-2030 и Паралимпиады-2030.

На собрании утвердили бюджет турниров, сообщает портал Inside the Games.

Франция потратит на турнир умеренные средства

Бюджет Олимпиады-2030 во Французских Альпах составляет 2,1 млрд евро. Из этой суммы 26% (549 млн евро) — государственные и региональные средства: 362 млн евро выделит правительство, остальное — регионы. 74% финансирования обеспечат частные доходы от трансляций, спонсорства, лицензий, гостеприимства и продажи билетов.

На инфраструктуру, включая спортивные арены и олимпийскую деревню на 1500 человек в Ницце, потратят около 1 млрд евро. Дополнительно регионы будут инвестировать в транспорт, модернизацию курортов и спортивные программы.

Бюджет ОИ-2030 значительно меньше предыдущих: Сочи-2014 — 48 млрд долларов, Пхенчхан-2018 — 12,5 млрд, Ванкувер-2010 — 7 млрд. Это объясняется тем, что регион уже развит для туристов, в отличие от Сочи и Пхенчхана, где инфраструктуру строили с нуля.

