Окупанти нанесли на газон стадіону Маріуполя зірку армії Росії

Вхід на стадіон "Азовець" у Маріуполі. Фото: Wikipedia

У тимчасово окупованому Маріуполі російські загарбники понівечили футбольний стадіон, нанісши на газон величезну червону зірку.

Знімки з'явилися у відкритому доступі, символіку легко помітити на картах Google.

Знак займає майже все поле і проглядається навіть із висоти пташиного польоту. Таким чином загарбники використовують спортивні об'єкти не для розвитку дітей і підлітків, а для просування військової символіки.

До війни це поле слугувало місцем для тренувань та занять спортом школярів і місцевої молоді. Тепер же воно стало об'єктом демонстрації російської пропаганди.

Стадіон у Маріуполі. Фото: Google Maps

Що символізує червона зірка

Червона зірка традиційно асоціюється з радянською армією, а сьогодні використовується Росією як символ мілітаризму. Нанесення її на футбольний газон у Маріуполі стало актом демонстративного контролю над містом.

Фотографії стадіону із зіркою поширюються в соцмережах та на супутникових знімках Google Maps. Для українців це чергове свідчення того, як окупанти перетворюють мирні місця на інструмент своєї пропаганди.

