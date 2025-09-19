Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяШтабДімАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITНерухомістьПромоСмакГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиFashionВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦКTravelКіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризмДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Єврокомісія схвалила 19-й пакет санкцій проти Росії
Головна Спорт Окупанти цинічно "прикрасили" стадіон у Маріуполі — що зробили

Окупанти цинічно "прикрасили" стадіон у Маріуполі — що зробили

Ua ru
Дата публікації: 19 вересня 2025 13:46
Окупанти нанесли на газон стадіону Маріуполя зірку армії Росії
Вхід на стадіон "Азовець" у Маріуполі. Фото: Wikipedia

У тимчасово окупованому Маріуполі російські загарбники понівечили футбольний стадіон, нанісши на газон величезну червону зірку.

Знімки з'явилися у відкритому доступі, символіку легко помітити на картах Google.

Реклама
Читайте також:

Знак займає майже все поле і проглядається навіть із висоти пташиного польоту. Таким чином загарбники використовують спортивні об'єкти не для розвитку дітей і підлітків, а для просування військової символіки.

До війни це поле слугувало місцем для тренувань та занять спортом школярів і місцевої молоді. Тепер же воно стало об'єктом демонстрації російської пропаганди.

Стадион в Мариуполе
Стадіон у Маріуполі. Фото: Google Maps

Що символізує червона зірка

Червона зірка традиційно асоціюється з радянською армією, а сьогодні використовується Росією як символ мілітаризму. Нанесення її на футбольний газон у Маріуполі стало актом демонстративного контролю над містом.

Фотографії стадіону із зіркою поширюються в соцмережах та на супутникових знімках Google Maps. Для українців це чергове свідчення того, як окупанти перетворюють мирні місця на інструмент своєї пропаганди.

Нагадаємо, українська спортсменка Людмила Лузан тріумфально провела 2025 рік та націлилася на "золото" Олімпіади.

Футболіст "Манчестер Сіті" Ерлінг Голанн встановив важливий рекорд у Лізі чемпіонів й не збирається на цьому зупинятися.

спорт футбол Маріуполь стадіони війна в Україні
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації