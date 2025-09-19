Оккупанты нанесли на газон стадиона Мариуполя звезду армии России

Оккупанты цинично "украсили" стадион в Мариуполе — что сделали
Во временно оккупированном Мариуполе российские захватчики изуродовали футбольный стадион, нанеся на газон огромную красную звезду.
Снимки появились в открытом доступе, символику легко заметить на картах Google.
Знак занимает почти все поле и просматривается даже с высоты птичьего полета. Таким образом захватчики используют спортивные объекты не для развития детей и подростков, а для продвижения военной символики.
До войны это поле служило местом для тренировок и занятий спортом школьников и местной молодежи. Теперь же оно стало объектом демонстрации российской пропаганды.
Что символизирует красная звезда
Красная звезда традиционно ассоциируется с советской армией, а сегодня используется Россией как символ милитаризма. Нанесение ее на футбольный газон в Мариуполе стало актом демонстративного контроля над городом.
Фотографии стадиона со звездой распространяются в соцсетях и на спутниковых снимках Google Maps. Для украинцев это очередное свидетельство того, как оккупанты превращают мирные места в инструмент своей пропаганды.
