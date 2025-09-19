Оккупанты нанесли на газон стадиона Мариуполя звезду армии России

Вход на стадион "Азовец" в Мариуполе. Фото: Wikipedia

Во временно оккупированном Мариуполе российские захватчики изуродовали футбольный стадион, нанеся на газон огромную красную звезду.

Снимки появились в открытом доступе, символику легко заметить на картах Google.

Реклама

Читайте также:

Знак занимает почти все поле и просматривается даже с высоты птичьего полета. Таким образом захватчики используют спортивные объекты не для развития детей и подростков, а для продвижения военной символики.

До войны это поле служило местом для тренировок и занятий спортом школьников и местной молодежи. Теперь же оно стало объектом демонстрации российской пропаганды.

Стадион в Мариуполе. Фото: Google Maps

Что символизирует красная звезда

Красная звезда традиционно ассоциируется с советской армией, а сегодня используется Россией как символ милитаризма. Нанесение ее на футбольный газон в Мариуполе стало актом демонстративного контроля над городом.

Фотографии стадиона со звездой распространяются в соцсетях и на спутниковых снимках Google Maps. Для украинцев это очередное свидетельство того, как оккупанты превращают мирные места в инструмент своей пропаганды.

Напомним, украинская спортсменка Людмила Лузан триумфально провела 2025 год и нацелилась на "золото" Олимпиады.

Футболист "Манчестер Сити" Эрлинг Холанн установил важный рекорд в Лиге чемпионов и не собирается на этом останавливаться.