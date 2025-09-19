Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияШтабДомАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITНедвижимостьПромоВкусГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиFashionВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦКTravelКино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризмДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Еврокомиссия одобрила 19-й пакет санкций против России
Главная Спорт Оккупанты цинично "украсили" стадион в Мариуполе — что сделали

Оккупанты цинично "украсили" стадион в Мариуполе — что сделали

Ua ru
Дата публикации 19 сентября 2025 13:46
Оккупанты нанесли на газон стадиона Мариуполя звезду армии России
Вход на стадион "Азовец" в Мариуполе. Фото: Wikipedia

Во временно оккупированном Мариуполе российские захватчики изуродовали футбольный стадион, нанеся на газон огромную красную звезду.

Снимки появились в открытом доступе, символику легко заметить на картах Google.

Реклама
Читайте также:

Знак занимает почти все поле и просматривается даже с высоты птичьего полета. Таким образом захватчики используют спортивные объекты не для развития детей и подростков, а для продвижения военной символики.

До войны это поле служило местом для тренировок и занятий спортом школьников и местной молодежи. Теперь же оно стало объектом демонстрации российской пропаганды. 

Стадион в Мариуполе
Стадион в Мариуполе. Фото: Google Maps

Что символизирует красная звезда

Красная звезда традиционно ассоциируется с советской армией, а сегодня используется Россией как символ милитаризма. Нанесение ее на футбольный газон в Мариуполе стало актом демонстративного контроля над городом.

Фотографии стадиона со звездой распространяются в соцсетях и на спутниковых снимках Google Maps. Для украинцев это очередное свидетельство того, как оккупанты превращают мирные места в инструмент своей пропаганды. 

Напомним, украинская спортсменка Людмила Лузан триумфально провела 2025 год и нацелилась на "золото" Олимпиады. 

Футболист "Манчестер Сити" Эрлинг Холанн установил важный рекорд в Лиге чемпионов и не собирается на этом останавливаться. 

спорт футбол Мариуполь стадионы война в Украине
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации